Técnico del Cádiz explica el castigo que recibió Choco Lozano y sus compañeros "fiesteros" del Cádiz

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano no fue uniformado en el Cádiz este sábado a pesar de entrar en la convocatoria frente al Valencia ya que recibió un castigo luego de irse de fiesta el fin de semana pasado en Madrid cuando perdieron frente al Rayo Vallecano.

El catracho junto a seis de sus compañeros fueron enviados a las gradas en el empate que logró el equipo gaditano y el técnico del club, Álvaro Cervera, explicó que hay que poner mano dura en la disciplina y se pronunció sobre este polémico acontecimiento.

"De ese tema no quiero contestar. He tomado la decisión que creía que tenía que tomar, como hago siempre con los valores que yo tengo (enviar a las gradas a los jugadores). No voy a hablar más de eso. Llevo cinco años aquí, es la primera vez que ha pasado, no creo que siga pasando. Eso ha pasado y ya está", comentó Cervera en rueda de prensa.

El empate frente a los "naranjeros" les deja en las últimas posiciones de la tabla, situación que sumada con los castigos a estos futbolistas tras irse de fiesta, ha venido a generar una cima en el cuadro de Cádiz que apenas juega su segunda temporada tras regresar a primera.

"Seguramente a los que les gusta el fútbol dirán que el Valencia mereció ganar porque tuvo varias ocasiones. El equipo ha estado sensacional, haciendo un esfuerzo terrible. El equipo sabía que tenía que defender y luego con la pelota, los problemas que tenemos siempre, derivados del sistema, del juego, de nosotros mismos... Me he sorprendido de la intensidad y no puedo pedir nada más", mencionó.

Choco Lozano tampoco fue convocado a la Selección de Honduras para los partidos de esta triple fecha FIFA de octubre. El entrenador Fabián Coito explicó que habló con el jugador y le dijo que tenía un problema en la rodilla de la que se iba a someter a un procedimiento médico.