Entrenador del Girondins elogia a Alberth Elis tras su primer gol en Francia: "Será muy útil en el futuro"

Alberth Elis se destapó como goleador en la Ligue 1 de Francia en su primera titularidad con el Girondins de Burdeos.

El delantero catrachó goleó al minuto 46' en la visita ante el Lorient en una jugada que define una de sus virtudes en la ofensiva: ganar la espalda al rival en velocidad y anotar en el mano a mano frente al arquero.

VER: Así fue el primer gol de Alberth Elis en la liga francesa

El futbolista sampedrano se desarrolló durante su participación en el campo (salió sustituido al 90+2') como delantero centro, a pesar de ser un extremo por banda, en el 4-4-2 que alinéo el entrenador bosnio Vladimir Pektovic, quien elogió el rendimiento de 'La Panterita' tras el encuentro.

"Creo que hizo un buen partido. Le hizo bien tener tiempo de juego, además de lo que pudo jugar con su selección (Honduras)", dijo el DT, quien había comentado el día previo al encuentro que Elis no estaba al 100% físicamente.

"Me sorprendió gratamente su forma física, me parece que Alberth Elis es bueno. Es obvio que la posición en la que está jugando no es su posición natural, no es ideal que esté solo adelante. Pero creo que será muy útil en el futuro", destacó Pektovic sobre el hondureño.

Alberth ha disputado tres encuentros con la camisa del Girondins: disputó 35 minutos en la derrota de 3-0 ante Mónaco (3 de octubre) y 26' en el empate 1-1 frente al Nantes (17 de octubre).

El próximo encuentro del Burdeos será el próximo domingo ante el Reims, preparativo para el choque en casa ante el todo poderoso PSG el 6 de noviembre.