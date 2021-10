Periodista que grabó video de la agresión a Rubilio Castillo relata lo que desencadenó la agresión al hondureño

El delantero Román Rubilio Castillo podría salir del club boliviano Royal Pari al final de esta temporada luego del incidente que vivió el pasado jueves donde fue agredido por los mismos aficionados del club cuando salía del juego en casa que había empatado 2-2 frente al Atlético Palmafor.

DIEZ ha contactado con la gente cercana al jugador y al club Royal Pari de Bolivia y el futbolista no fue convocado para el encuentro de este domingo que se miden al Always Ready en La Paz, pues tras lo sucedido, el catracho tiene algunos hematomas debido a los golpes sufridos, pero la decisión de no jugar es netamente del técnico del club.

Uno de los periodistas que estuvo en el incidente donde agredieron a Rubilio, reveló a DIEZ desde Santa Cruz de la Sierra que en todo momento, Castillo estuvo a la defensiva y al ir subiendo de tono las agresiones verbales, fue que desencadenó el penoso episodio.

"Los pocos hinchas del Royal Pari se molestaron porque les terminaron empatando el partido. Cuando salen del estadio, uno de los fanáticos del club lo increpó y le dijo: Rubilio, hacele un favor al equipo, sería bueno que te vayas", inició contando a DIEZ el periodista boliviano que estuvo en la grabación del video, Mauricio Cambara.

Luego agrega: "Rubilio se vuelva y le responde: a ver, porqué no me lo decís de frente. Allí comenzaron a discutir y de pronto se golpean. Castillo, de acuerdo a lo que hemos visto en el video, más allá del primer golpe, él no quiere golpear al hincha... él tuvo un buen comportamiento. Allí en el video aparece un señor de blanco que es el médico del club, se llama Nildo Guardia y termina puñeteando a los hinchas que se metieron. Rubilio tuvo un buen comportamiento", explicó el comunicador de Santa Cruz, Bolivia.

Todo inició cuando terminaba el partido del jueves cuando un fanático le gritó a Rubilio que lo mejor que le podía pasar al club era que él se marchara del Royal Pari. El catracho le respondió que se lo dijera de frente, fue en ese momento cuando se dieron los incidentes.

LA VERSIÓN DE LA DIRECTIVA

El secretario del Royal Pari de Bolivia, Pablo Chávez, reveló a DIEZ cómo sucedieron los incidentes y no han querido emitir declaraciones en su país. Todo sucedió por reclamos de barras bravas que encararon al hondureño quien al verse atacado tuvo que reaccionar.

"Nosotros como club hemos decidido no emitir ninguna comunicación en los medios, eso lo estamos manejando internamente. Rubilio está bien, no sufrió ningún daño, solo golpes nada más, gracias a Dios", explicó en declaraciones a este medio, Pablo Chávez, secretario del Royal Pari del país sudamericano.

El jugador estuvo ayer en la práctica, pero no fue tomado en cuenta entre los que convocaron del equipo de Santa Cruz de la Sierra y su dirigencia dice estar apenada. "Hoy (ayer) entrenó normal con todo el plantel. Es una pena lo que pasó (la agresión). No solo con Rubilio vamos a tomar medidas, sino con todo el plantel. Esto que pasó fue algo fortuito y sucedió afuera del estadio y allí no pudimos hacer nada", comentó Chávez.

"No vamos a vertir opinión porque después se tergiversan las cosas, allí lo vamos a dejar todo", comentó a DIEZ Pablo Chávez, secretario del Royal Pari. El club está en la pelea por quedar en puestos de la Copa Libertadores, situación que molestó a los aficionados ya que en los próximos partidos que vienen tienen que ganar para volver a la lucha.