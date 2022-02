Alberth Elis contra duro rival y “Choco” Lozano obligado a sumar: Así está la agenda de los legionarios para este fin de semana

AGENDA DE TODOS LOS LEGIONARIOS

Sábado

Bryan Róchez - Nacional de Madeira vs Penafiel (5:00 A.M)

Choco Lozano - Cádiz vs Celta de Vigo (7:00 A.M)

Jonathan Rubio - Académica de Coimbra vs Feirense (8:00 A.M)

Rigoberto Rivas - Reggina vs Crotone (9:15 A.M)

Deiby Flores - Apollon Smyrnis vs Panetolikos (11:30 A.M)

Jairo Róchez - Jocoro FC vs Isidro Metapán (3:00 P.M)

Kevin López - Comunicaciones vs Guastatoya (5:00 P.M)

Legionarios hondureños están al borde del abismo en el fútbol de Europa

Domingo

Alberth Elis - Girondins de Burdeos vs Mónaco (10:05 A.M)

Alex López, Bryan Félix y Darixon Vuelto - Alajuelense vs Saprissa (11:00 A.M)

Luis Palma - Aris Sálonica vs PAOK (11:30 A.M)

Lunes

Jorge Benguché - Wanderers vs CerrO Largo (4:15 P.M)

Roger Rojas - Herediano vs Sporting San José (8:00 P.M)