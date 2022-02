$!La historia de Bryan Félix, otra joya del barrio Cabañas que casi ficha por Olimpia, pero ahora es la gran promesa del Alajuelense de Costa Rica

“Una vez me llamaron porque en un documento que firmó, él puso su nombre como Bryan Beckeles, (haciendo referencia al jugador hondureño del mismo nombre). ‘Vos te llamas Bryan Samir Félix Hernández’, le dije, al principio no me gustó, pero todo el mundo le conoce como Beckeles”, comentó Benito.

Félix fue campeón goleador en todas las categorías que jugó en el colegio y federado, su futuro lucía brillante, por lo que muchos equipos de Liga Nacional, hasta el día de hoy, retumban el teléfono del padre del futbolista para hacerse con sus servicios. Según cuenta Benito, acompañado del relato del DT Rodas, el zurdo de sampedrano estuvo a punto de fichar por el Olimpia.

“Bryan es gran Marathón, cuando jugaba el equipo en casa él no se perdía ningún partido en el estadio. Sin embargo, su deseo siempre ha sido jugar en el Olimpia, donde Kevin (Álvarez) lo llevó a hacerse una prueba. Estuvo una semana, lo aprobaron, pero al momento de firmar nos pusieron unas condiciones que no me agradaron, solo querían darle a un cipote de 16 años un contrato por dos años. No llegamos a un acuerdo. Con Melker también pasó lo mismo, y quedé con esa espinita sobre que a los equipos en Honduras les gusta hacer trabas a los chavos. Creo que optamos bien, mi deseo siempre ha sido mis hijos no jueguen en el país, que lo hagan afuera, y se está cumpliendo”, confesó Don Félix sobre lo acontecido en 2018.