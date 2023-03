Alberth Elis ingresa de cambio en empate del Brest, pero sigue con su crisis de goles en la Ligue 1 de Francia

Elis suma minutos a cuentagotas con la entidad francesa y eso no le permite dar más en el campo. En el último partido que el Brest empató a domicilio 2-2 contra el Troyes sumó 14 minutos.

El ex Burdeos fue partícipe de la paridad de los de Brestois en el que suman un punto y no se hacen daño contra su oponente de turno, que también pelea por el no descenso.

Apenas suma siete partidos con el club galo desde su llegada, y todavía no ha estrenado su casilla de goles en la Ligue 1, diferente a lo que mostró el año pasado con el Burdeos.

Con el punto sumado, el Brest llegó a 24 puntos en la tabla de posiciones y se ubica en la posición 16, apenas a un puntito de la zona roja, que ocupan Auxerre, Troyes, Ajaccio y Angers.