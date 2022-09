¿Baja contra Argentina? Entrenador del Burdeos habla de la lesión de Alberth Elis y el tiempo de recuperación

David Guion explicó lo que sucedió con Elis y adelantó hasta cuando podría volver a las canchas.

“Alberth sintió un pequeño pinchazo y no queríamos ir más allá porque es un jugador muy musculoso y que ya había tenido algunos problemas, así que no me arriesgué, por eso lo saqué. Los perdimos hasta el parón internacional, creo”, dijo en conferencia de prensa el DT del Girondins.

El 23 de septiembre, Honduras se medirá a la Argentina de Messi en Miami y esta semana que viene se estaría dando a conocer la lista de convocados para tan importante compromiso, donde Diego Vázquez contará con los legionarios.