De cotizarse en la élite de Europa a apagarse por completo: Alberth Elis ya no ‘ruge’ y consumó un 2022 para el olvido

El bajón futbolístico del atacante de 26 años se traduce en su cifra de anotaciones. No es normal que un hombre que vive del gol solo haya celebrado apenas tres tantos en todo un año, comparado al semestre anterior donde gritó 14 dianas, seis de ellas con el Boavista de Portugal y una con la selección de Honduras .

De alzarse como el referente de Honduras en Europa a apagarse completamente. Así ha sido el 2022 para Alberth Elis , la pantera que ya no ruge como desde que llegó al viejo continente a mediados del 2020.

Después de ello, Elis disputó tres partidos más con el Girondins, se vino el parón internacional de marzo al que no asistió, pues la Selección Nacional ya estaba eliminada del Mundial, y en la reanudación de la actividad liguera, el 2 de abril, sufrió una lesión de gravedad que lo alejó de las canchas.

No obstante, La Panterita logró anotar en dos ocasiones entre el 23 de enero y 13 de febrero, en el medio de la triple fecha eliminatoria que disputó con Honduras, ventana donde vistió la casaca cinco estrellas por última vez en la derrota por 3-0 ante Estados Unidos el 2 de febrero en el congelado Minnesota.

El Krasnodar y el Middlesbrough eran otros clubes interesados en él, pero la decisión fue permanecer en la Ligue 2 francesa , algo que ha sido contraproducente para el jugador, pues el brillo que había conseguido se ha puesto opaco y ya no se habla mucho de él.

En la recta final de la ventana de traspasos el Burdeos se recuperó económicamente y ya no quería vender al hondureño, pues este formaba parte de su proyecto para la Ligue 2. En los últimos días del mercado el Valladolid de España lo tanteó, se reunieron con su representante, pero en el último día su llegada se cayó y prefirieron fichar el brasileño Kenedy.

A pesar de no jugar la recta final del campeonato, el atacante sampedrano, así como pasó durante el transcurso de la campaña, empezó a recibir ofertas de varios equipos. Era un hecho que no seguiría en Burdeos, así lo confirmó su agente el tico Daniel Solis en junio tras la recompra del jugador al Boavista de Portugal en la víspera del mercado de fichajes, pero el futuro del catracho tomó un rumbo inesperado.

Elis, mientras su novela transcurría, vacacionaba, ya que sufría de una lesión muscular, por lo que se integró a los trabajos de pretemporada hasta la etapa final. Esto le costó un debut tardío en el torneo en la tercera fecha, regresando a los terrenos de juegos el día 13 de agosto, cuatro meses después.

Su falta de ritmo pasó factura, Elis no volvió a ser el mismo de antes. Su puesto como delantero estelar lo tomó el inglés Josh Maja (7 goles), por lo que Alberth perdió la titularidad en los marinos, pues en los 14 partidos que ha disputado en la temporada solo ha arrancado en el once inicial en siete ocasiones.

De acorde al sitio Girondins4ever, su actitud también es distinta, pues denotan falta de compromiso en el hondureño: “Desde su novela para salir del club ya no es el mismo jugador que conocíamos en la Ligue 1. Parece estar en otra parte del campo, fuera de sintonía con el grupo y eso se nota durante y después de los partidos. Supuesto para ser uno de los líderes, no está al nivel deseado, no pesa ofensivamente y cuando hay que saludar a la afición al final del partido, desaparece”, cuenta el portal.

Preocupa su poca productividad en ataque en la que ha colaborado con apenas un gol en todo la campaña, realizado en la victoria por 2-1 ante el Laval el 3 de octubre. Diferente como lo hacía en su primera temporada desde el centro, ahora Elis ve acción por la banda derecha, retomando su posición natural como extremo.

Suma 636 minutos, estos entre 12 juegos de liga y dos de copa; un dato a tomar en cuenta es que en solo dos partidos ha finalizado los 90 minutos. En el año disputó 26 partidos entre club y selección, por lo que es el año en el que menos ha jugado, así como menos marcó.