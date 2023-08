Alenis Vargas confiesa la figura costarricense que le ayudó a destacar en el fútbol y sus sueños ahora en el Kansas City

Quien igual recuerda que cuando, “vivía en mi barrio, siempre supe que era diferente a los otros niños, mi deseo a los 10 años era enfrentar a los de 20 y aún así me destacaba, los vecinos creían en mí y pedían que me fuera a probar en el Atlético Marte, pero mi mamá es de esas personas estrictas, que cuando dice no, es no, no hay vuelta atrás y nunca pude ir, inclusive, en el colegio era casi lo mismo, ella no deseaba verme jugando fútbol y renegaba por ello”, Indica en ahora futbolista de Kansas City.

“Desde que él llegó nos conectamos, cuando miró mi física, potencia y nivel de juego, me confirmó que yo iba a jugar con él, me dio toda la confianza y empezamos a trabajar, lastimosamente, por cosas fuera de su control no se pudo mi inscripción y sin un permiso de trabajo me iba tocar quedarme solo a entrenar, a él le dolía mucho mi situación, sabía de mi tristeza, siempre estuvo cerca de mí aconsejándome, no deseaba que me cayera anímicamente”, revela el goleador hondureño.

“Empecé jugando en Futbol Consultants Moravia , un club de la Segunda División, agarré ritmo, adaptarme fue muy difícil y en la pretemporada marqué tantos goles que me convertí en el máximo goleador y para nuestra sorpresa, me llamaron de Cartago , pero en Primera División era otro mundo, era muy joven, inexperto, extranjero, no sentí que llenaba las expectativas, estaba con gente que hasta mundiales habían jugado, Geiner Segura no me aceptaba al inicio, después de un año con ellos me gané su confianza, aunque no tuve la oportunidad de debutar por problemas legales”, recordó Vargas, una geniana perla del fútbol hondureño que ya brilla con luz propia en suelo estadounidense .

¿Qué planes tenían tus padres para ti? Por parte de mi mamá, que me dedicara a estudiar y nada más, para ella culminar el colegio e ir a la universidad era su prioridad. Mi papá Waldir Vargas, mundialista juvenil con Honduras en Qatar 1995, estaba en negación, sus amigos intentaban convencerlo y nada; cierto día le encaré y le dije que era un egoísta, ya que sabía que tenía un hijo que podría lograr algo en el fútbol y no le apoyaba, su respuesta fue que no, inclusive equipos venían a firmarme y él se marchaba sin decir nada, gracias a la intervención de mi abuela es que estoy viviendo mi sueño.

La llegada de Paulo Cesar Wanchope.

¿Cuál es el mejor consejo que le brindó esta leyenda costarricense?

Él siempre me decía que tuviera paciencia, que las cosas buenas tardan en llegar, pero que con trabajo duro todo se logra, sabe que con sacrificio se van abriendo puertas y las cosas se dan. Aún recuerdo el día que le notifiqué que me marchaba, por mas que deseaba que jugara para él, no mostró ningún tipo de objeción, me deseo éxitos, me aconsejó y hasta el día de hoy sigo conversando con él, continúo aprendiendo, ha sido un gran mentor para mí, siempre me repite que debo mantener la cabeza fría siempre, inclusive cuando las cosas no salen bien.

¿Cómo fue pasar de la custodia de Wanchope a la mirada de Roger Espinoza?

Realizaron una visoria de tres días en costa Rica y andaban los scouts de Sporting Kansas City, después del primer día de trabajo me ofrecieron un contrato, inmediatamente arreglaron todo con mi agente y volé a Kansas City, después de dos semanas en la ciudad, “El chino” me invitó a comer junto con Yeison Meja, a partir de ese día le empecé a tratar, me aconseja mucho, aun no puedo creer que entreno con el y le agradezco que siempre me hace sentir parte del primer equipo del club.

¿Te emociona el dividir tu tiempo entre MLS Next Pro y el primer equipo de la MLS?

Alterno entre ambos equipos, las actuaciones que he tenido han sido observadas por los dirigentes y cuerpo técnico de la MLS, a los entrenadores les agrada mi estilo de juego y para una persona sin formación alguna, las cosas me han ido pasando demasiado rápido, inclusive para mi sorpresa, ya fui notificado que, al culminar la temporada de reservas, me estaré integrando al primer equipo por el resto del torneo, la oportunidad de debutar siento que está latente.

Las platicas con el mandamás de Sporting Kansas City le llenan de alegría y confianza, tanto Peter Vermes, como sus asistentes técnicos, han asistido a verle jugar y le piden que solo continue haciendo lo que él sabe hacer durante los entrenos del primer equipo, con ello la confianza se ha acrecentado y los resultados los ha disfrutado en los últimos juegos, donde ha estado incontenible.

“Soy el líder de asistencias del club debido al temor (5), al llegar aquí no deseaba disparar a marco, mi objetivo era habilitar a mis compañeros y que ellos anotaran, no quería cometer errores, pero me molestaba el que no había anotado, fue hasta el juego ante Vancouver donde decidí que iba a anotar, me quité ese peso de encima y continue anotando, luego hice uno de tijereta que fue un golazo, después de ese gol, sentí que vendrían muchos goles e hice el triplete del fin de semana”, Comentó Alenis.

En cada ocasión de gol, el futbolista hondureño recuerda a Wanchope, frente a la portería contraria suena la frase “Cabeza fría en ese momento frente al marco, a veces uno quiere hacer muchas cosas y lo que corresponde es hacer lo mas sencillo”, ese consejo le ha servido de mucho y viniendo de un gran goleador es algo que lleva muy presente. Alenis Vargas suma 5 goles y 5 asistencias en 926 minutos disputados con Sporting Kansas City.

Primer triplete en la historia de su club ¿Cómo han celebrado en el camerino este logro individual?

El entrenador no me dijo nada, el te aconseja y corrige mucho, se fija en cada detalle, pero no es del tipo de persona que te pasa felicitando, tal vez lo hace después, mis compañeros, utileros, asistentes técnicos, médicos y hasta los rivales me felicitaron, ha sido muy bonito, lo he disfrutado al máximo, creo que el mensaje de mi coach es que debo de seguir trabajando.

Hay un nuevo técnico en la selección de Honduras, ha convocado a un microciclo a jugadores jóvenes como usted ¿Contempla en algún momento ser parte del proceso mundialista de Reynaldo Rueda?

Como jugador es mi anhelo, claro que quisiera estar en la selección, obviamente que no me ilusiono, la federación de futbol nunca se ha acercado a mí, es algo que se ve muy lejano, me canse de meter goles en Honduras y nunca me llamaron ni a un microciclo, no conozco la casa de la H, durante el mundial juvenil pensé que me llamarían, tuve la esperanza, pensé que por ser un legionario podría recibir un llamado y eso me decepcionó mucho.

Alenis Vargas se encuentra a préstamo con Sporting Kansas City por un año, su contrato incluye una clausula de compra, la cual el espigado delantero confía será ejecutada por el club de la MLS, lo que le ataría por 3 años a esta institución, sus grandes actuaciones y las palabras de Peter Vermes le motivan para seguir trabajando en lograr su objetivo, tiene claro que todo se le ha dado muy rápido y que debe de mantener la cabeza fría, tal como le recomendó su papa deportivo Paulo Cesar Wanchope.