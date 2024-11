Alenis Vargas y su anécdota con Messi, el Inter Miami y convocatoria de Honduras: “En dos o tres años quiero dar el salto a Europa”

No hay profeta en su propia tierra, dice un populoso refrán, que encaja como anillo al dedo en Alenis Vargas , joven que en Honduras le cerraron las puertas en reiteradas ocasiones, pero en el extranjero vieron cosas en él que aquí tal vez no.

Ahora que estoy en Honduras trato de pasar tiempo con mi familia porque he tenido un año continuo fuera del país y eso se hace complicado. También paso con mis amigos, a veces voy al gimnasio hacer rutinas suaves y así me la paso.

No tengo una en específico, soy más del momento. Hay días que escucho Trapp, otro día salsa, es más de como sienta el día. No tengo una canción en especial, así como una cábala

Soy Marathón. Soy de Barandillas, de aquí de San Pedro Sula y por ahí viene. Estaba entre ser Real España o Marathón y por llevarle la contraria a mi papá porque él es Real España dije voy a ser Marathón y después de eso me fue gustando y me fui interesando por el equipo. Paso pendiente de los partidos y viendo como van en la tabla.

No. Estoy enfocado en seguir creciendo en los aspectos personal y profesional. De momento, no estoy interesado en nadie.

Comer baleadas, ja, ja, ja. Yo solo llegué y le dije a mis amigos ‘yo no quiero saber de restaurantes, yo quiero ir a comer baleadas’. Fuimos a comer a un puesto y me la pase bien.

Espero que este año sea el mío. El entrenador habla conmigo para que no me desespere y que fortalezca mi paciencia. En temas de estadísticas me hubiera gustado hacer más, pero sé que pude haber hecho más. El año que viene será mejor.

Desde un principio el entrenador me dijo que era mi primer año y que tomara las cosas con calma, que no me sintiera presionado por querer ir hacer las cosas pronto, hay jugadores de experiencia que le han dado cosas al equipo y sé que hay que hacer fila un poco. Hubo partidos que entraba de titular, pero en el Sporting Kansas City, se respeta la jerarquía y eso me peso un poco.

Bastante, tengo una manera distinta de ver las cosas y estoy un poco más empapado de experiencia. Tratar con futbolistas de diferentes personalidades me ha ayudado a obtener un poco de lo bueno de cada uno y creo actualmente siento que he tenido mucho aprendizaje.

¿Cómo se dio ese salto repentino al Sporting Kansas City?

No lo esperaba así tan brusco, lo buscaba. Sí, pero no lo esperaba así en un año. Al principio me preguntaba si estaba listo o si era cierto porque, por ejemplo, no jugué aquí en mi país, en Costa Rica tampoco jugué por tema de papeleo, entonces vine a jugar de golpe a Estados Unidos. Con el tiempo lo fui asimilando y eso se convirtió en gasolina para ir mejorando.

Muchos futbolistas en el país sueñan con llegar a la MLS como el éxito de tu carrera ¿Te sentís afortunado por llegar ahí con 21 años?

Podría decir que sí, pero aparte de la fortuna también está el trabajo, no estuviera ahí si no intentara hacer las cosas bien. El equipo ha valorado todas esas actitudes y todo eso depende de la mentalidad y las metas que uno se proponga porque yo no me veo ahí en dos o tres años más, yo quiero dar el salto a Europa; sin embargo, ese es mi pensar el de otros es diferente. Para mí el dinero es secundario porque el mi objetivo es llegar a un nivel alto en mi carrera.

¿Dónde te ves en tres años?

Yo digo que entre Portugal o Francia. Llegar a esas ligas con 23 años sería magnífico.

¿Cuál fue esa experiencia que no olvidas tras llegar a Estados Unidos?

Cuando llegué, el clima. Yo nunca había sentido un frío tan fuerte, cuando llegué la temperatura estaba a cero grados, solo me bajé del avión. Yo miraba a todo mundo hasta con gorros y yo me estaba muriendo (del frío). Le dije a mi representante regresémonos, de aquí no soy. Esas son algunas de las adversidades que uno afronta.

¿Y en los partidos tomando en cuenta que hay muchas estrellas?

Más que todo saludos. No soy tanto de hacer show, los miro, los admiro y me lo quedo yo. Cuando jugamos contra Messi allá en Kansas City lo mirábamos y el aura que se siente en el campo. Imagínate que nosotros éramos locales, el Inter Miami salió después y yo nunca me había sentido, así como que no valíamos nada.

Ese día Messi me saludo y me dijo buen partido, yo ni jugué, pero él me dijo buen partido. Quería la camisa, pero había como 15 al frente de mí. A quien saludé fue a David (Ruiz).

¿Cómo se dio tu llegada al Kansas City?

Fue por una visoria en Costa Rica. Personal del Sporting Kansas City llegó cuando yo estaba en el Cartaginés a hacer pruebas y mi agente me llevó me dijo ‘póngase vivo porque ahí es su oportunidad’. Fueron tres días y me fue bien. Los juegos eran conta gente que buscaban becas para universidades y yo tenía la ventaja de que yo era profesional. Eso hizo que mi nivel se viera superior al de los otros chicos, el visor me felicitó y así fue que llegué al Sporting Kansas City.

¿En Honduras te cerraron las puertas y apareciste en la MLS?

En Olimpia fue por temas de contrato. No llegamos a lo que se tenía acordado y se tomó la decisión de no seguir, pero más que todo fue eso. Luego me vine para San Pedro Sula, aquí estuve seis meses, fui a Real España y creo que no es tanto que me rechazaron, sino que tal vez no estaba listo. No ofrecía lo que hoy puedo tener, creo que me faltaba madera.

El profesor José Valladares me dio el mensaje. Yo estaba entrenando con el equipo de reservas y un día llegó y me dijo que iba a entrenar con los de la mañana, los que estaban a prueba de nuevo, entonces yo entendí el mensaje.

¿Qué tan importante fue Roger Espinoza para que llegaras al primer equipo del Sporting Kansas City?

Que intercedió no creo. Porque al final si hubiera anotado un gol en un año no me hubieran subido por más que él hubiese hablado. A lo mejor sí influyó que era hondureño, que él iba de salida y por conservar la tradición. Es pudo tener peso, pero no es que el vino y dijo fírmenlo y ya.

No te dio tiempo para vacacionar porque estuviste en el último microciclo de la H ¿cómo lo viviste?

Lo tomé por sorpresa porque cuando no venís jugando no suelen pasar esas cosas. Como profesional pospuse las vacaciones y le hice frente al microciclo sabiendo que me pueden utilizar en la Selección. En el microciclo me fue muy bien y sigo entrenando para estar a tono por si el profesor Reinaldo Rueda me decide llevar.

Lo que viví en esos días fue mucha unión y apoyo de parte de los compañeros para seguir dando lo que puedo hacer. Sentí mucha alegría por portar la camisa de mi país. Aunque sea un microciclo se siente muy bien porque no tiene precio tener la camisa de la Bicolor.

Mire a Reinaldo Rueda que platicaba mucho con vos ¿qué te decía?

Me decía que lo estaba haciendo bien. Me daba palabras de aliento y que la oportunidad iba a llegar. Me dijo que había ideas que quiere implementar, pero hay que ver que dice el tiempo.

¿Te ves convocado en los juegos ante México?

Sí, claro. Estoy entrenando para eso y no hay casualidades si estoy aquí es por algo, si me llamaron es por algo. Lo estoy afrontando con la mayor seriedad posible y espero que mi nombre salga en esa lista final.