Andy Najar reacciona tras ser nominado al juego de las Estrellas en la MLS: "Fue una sorpresa para mí"

Tras su destacada participación con el equipo y declinar la participación en la presente Copa Oro con la selección de Honduras, el catracho se muestra feliz por su nominación.

"Muy contento, agradecido con Dios, con mi familia por todo el apoyo que me han brindado. Cuerpo técnico, mis compañeros y sin ellos no hubiera sido posible", comenzó contando a Apple TV.

Otra de las cosas curiosas que llamó la atención en esta noticia fue la creatividad del equipo para informarle al catracho que había sido elegido.

"Para mí fue una sorpresa el día de ayer y recibir esa noticia, ya estaba durmiendo en mi asiento (avión) y justo en eso me hablaron que había olvidado algo. Yo no había olvidado nada, pero al final me levanté y fui a cabina, recibí la noticia y muy contento".

Con varias asistencias en las temporada, Andy Najar está teniendo una alta valoración con su equipo y el propio futbolista lo reconoce.

"Poder ser parte del equipo de las estrellas para mí habla mucho que estoy haciendo buen trabajo en el equipo y espero poder representar al Nashville de la mejor manera".