El bonito gesto de un aficionado del Deportivo Pereira de Colombia con Rubilio Castillo tras sufrir de racismo

El miércoles durante el partido entre Once Caldas vs Deportivo Pereira el delantero hondureño Rubilio Castillo sufrió un acto racista y rompió en llanto en el estadio Palogrande de Colombia.

“Recibí una falta del central, normal. Cuando caigo me quejó porque me dolió. Ahí en ese momento que estoy en el césped él (Joel Contreras) se me acerca, agacha la cabeza y me dice ‘levántate simio‘. Me faltó al respeto, me denigró y rompí en llanto porque así dominaba mi carácter”, contó Rubilio.