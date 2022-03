“Chelís” habla maravillas de Ramón Núñez durante su etapa en el Puebla: “Era un señorito y el equipo era de pica piedras”

Para diciembre del 2008, Ramón Núñez firmó un contrato de seis meses con el Puebla de la Primera División del fútbol mexicano luego de acentuar presentaciones exquisitas con el FC Dallas, Chivas USA y Olimpia.

En ese pasaje fue dirigido por el entrenador mexicano José Luis Sánchez Solá, quien, recientemente concedió una entrevista a La Libreta donde habló maravillas de la estadía del catracho.

Según José Luis, Núñez era “el jugador diferente” y que “no renunciaba a hacer lo que hacían los demás”.

“Era el jugador diferente, en lo rudimentario que me gusta en mis equipos. Él te hacía el fútbol diferente y no renunciaba a hacer lo que hacían los demás. Había muchas peleas en el vestidor con él porque él era exquisito en su forma de jugar y de ser, nunca le faltaba el lente oscuro. Era un señorito y el equipo no era de señoritos, era de pica piedras”, soltó mediante la entrevista en referencia a Ramón Núñez.

El Chelís reveló que la magia de Ramón Núñez era tan exquisita que causaba envidia dentro de aquel plantel que él mismo tildó como “pica piedra”.

“En los medios tiempos que íbamos perdiendo o empatando, el equipo decía -es que Ramón no corre, no lucha, tengo que hacer el trabajo de Ramón- y lo enfrentaban. Yo me quedaba callado viendo la reacción de Ramón; él lo entendía y en el segundo tiempo te recuperaba diez pelotas, te tiraba gol tres veces y metía dos goles”, agregó.

