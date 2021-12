$!¿Cuándo vuelven a la actividad los hondureños en Europa? Las principales ligas se detuvieron por las fiestas de Fin de Año

Otro de los futbolistas catrachos que juega en una liga de élite es el delantero Antony “Choco” Lozano. El artillero del Cádiz de España lamentablemente recibirá el 2022 lesionado y no podrá estar en los primeros tres encuentros de su club. Los gaditanos reanudan la actividad el 3 de enero recibiendo al sorprendente Sevilla en el Nuevo Mirandilla.

Mientras que algunos que militan en la segunda división de Portugal como Bryan Róchez y Jonathan Rubio, todavía tienen actividad este año ya que a mitad de esta semana estarán enfrentando el último compromiso del año. En el caso de Rigo Rivas en la Serie B de Italia vuelve a las canchas hasta el 15 de enero.

PARTIDOS DE LOS CATRACHOS EN EUROPA

Alberth Elis

Burdeos vs Marsella

Fecha: 07 de enero

Hora: 2.00 pm

Estadio: Matmut Atlantique

Choco Lozano

Cádiz vs Sevilla

Fecha: 03 de enero

Hora: 2.15 pm

Estadio: Nuevo Mirandilla

Rigoberto Rivas

Reggina vs Brescia

Fecha: 15 de enero

Hora: 8.00 am

Estadio: Oreste Granillo

Deybi Flores

PAOK FC vs Panetolikos

Fecha: 05 de enero

Hora: 11.30 am

Estadio: La Tumba de Salónica

Alfredo Mejía

Lavadiakos vs Rhodos AS

Fecha: 29 de diciembre

Hora: 7.00 am

Estadio: Levadias Stadium

Bryan Róchez

Académico Viseu vs Nacional

Fecha: 29 de diciembre

Hora: 9.30 am

Estadio: Do Fontelo

Jonathan Rubio

Académica Coimbra vs Trofense

Fecha: 28 de diciembre

Hora. 2.00 pm

Estadio: Ciudad de Coimbra