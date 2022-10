¿Debutó Edwin Rodríguez? Aris cae por segunda vez en el campeonato y baja posiciones en la Superliga de Grecia

Este cotejo tenía la mirada puesta en el posible estreno del ex futbolista del Olimpia, pero su debut no llegó con los “dioses de la guerra”.

Quien sí vio acción fue Luis Enrique Palma que apareció en el once titular del conjunto griego, no obstante, “El Bicho” no tuvo una noche afortunada en Europa.

Antes del inicio del juego, el entrenador inglés Alan Pardew convocó a los dos futbolistas catrachos para este partido ante Volos que se disputó en horas de la mañana de este domingo.

SEGUNDA DERROTA

Aris visitó la casa de Volos, rival que sumó tres valiosos puntos para escalar posiciones y llegar hasta el tercer puesto de la clasificación.

El partido se definió en tan solo cuatro minutos. El serbio Milos Meletic anotó al 26 y el uruguayo Juan Barrientos cerró cifras definitivas para el 2-0 en favor de los locales.

BAJA POSICIONES

Con este resultado el Aris bajó hasta la quinta posición de la tabla al recibir su segunda derrota y quedarse con 10 unidades.

1- Panathinaikos: 15 puntos.

2- Olympiacos: 11 puntos.

3- Volos: 11 puntos.

4- PAOK: 11 puntos.

5- Aris: 10 puntos.