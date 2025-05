Diego Lagos, el hondureño que destaca en el Inter Miami II y sueña con jugar en la Selección de Honduras

En el club donde estaba hay muchos contactos con Inter Miami, en mi segundo año como Sub-17 me empezaron a mandar correos para ir a entrenar, estuve un año haciendo pruebas, pero me llamaron para empezar la temporada con ellos; fue el entrenador hondureño (Luis Cálix) que me ayudó mucho y me preparó para esta oportunidad. A propósito, antes de ello había tenido la opción de ir a Orlando City, pero opté por Miami.

Empecé en Miami Rush Kendall, es una academia... estuve dos años allí, en mi temporada como Sub-17 tuve un entrenador hondureño que se llama Luis Cálix, él fue jugador profesional, fue una de las personas que me ayudó mucho para llegar a Inter Miami (Sub-18), pertenecí allí, pero a mitad de año me subieron al segundo equipo y es donde estoy ahora buscando una oportunidad.

Cuando llega ese llamado a entrenar con Inter Miami II ¿qué se te cruzó por la mente?

Yo estaba en Honduras de vacaciones, no me lo esperaba. Yo no había logrado ser titular en mi categoría, aunque jugaba mucho y entraba bien. Fue de mucha alegría para mí.

¿Y cómo llegaste a Estados Unidos, te subiste a la ‘bestia’?

Llegué con visa de estudiante y así he estado todos estos años. Este es mi último año de secundaria.

¿Y en Honduras te formaste en algún club?

Jugué en Olimpia, pero como a los 9 años, no continué jugando porque no me iba bien en las clases, así que mis padres no me dejaban. Hasta que me vine a Estados Unidos me dejaron hacerlo nuevamente.

Llévanos un poco dentro del club, ¿qué beneficios tiene un jugador de reservas?

Los entrenadores están preparados, las instalaciones... tenemos accesos a gimnasios y a todas las cosas para que estemos físicamente bien. Me ha ayudado mucho porque inclusive, hay entrenadores (fisioterapeutas) con los que haces ejercicios preventivos para evitar lesiones y mejores técnica y tácticamente. He crecido no solo como persona, también como jugador.

¿Desayunas allí?

Yo vivo con una tía, empiezo mis entrenamientos a las 9:30 am, pero debemos estar una hora antes. Nosotros desayunamos y almorzamos con el primer equipo.

¿Te has cruzado con David Ruiz, qué tanta cercanía tienes con él?

Sí, lo saludo siempre, con todo el respeto, pero casi no hablo mucho con él.

Es decir que tienes a Messi a un par de mesas, me imagino que siempre comiendo con Luis Suárez...

Sí, cuando yo llego a comer hablo con mis amigos que nunca nos imaginamos estar allí. Estaba en Honduras hace cuatro años y nunca se me pasó por la cabeza estar a la par de Messi.

En las oportunidades que has tenido de entrenar en el primer equipo de Inter Miami, ¿de qué has podido nutrirte?

Esos entrenamientos fueron de realización para mí porque me di cuenta de la velocidad en la que juega un jugador de esos niveles. Me puso a pensar en qué tenía que mejorar, las velocidades de la pelota... fue más que todo para que me cayera el 20’ todo. Hay que tratar de aprender todo y succionar toda la información posible.