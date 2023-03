¡Increíble! Fenafuth prestó al defensor hondureño Denil Maldonado en plena fecha FIFA y el LAFC no lo puso a jugar

Fenafuth aceptó la petición del LAFC y Maldonado abandonó la concentración catracha para quedarse en los Estados Unidos para el juego que ganaron 2-1 contra el Dallas FC , no obstante, el hondureño fue suplente y no vio minutos en el encuentro donde fue espectador desde el banquillo.

El zaguero de 24 años no hizo el viaje a Toronto con la delegación catracha el viernes, pues su equipo, Los Ángeles FC , solicitó a la Federación Hondureña los servicios del futbolista para el partido del sábado en la MLS.

Esta situación ocurrió a pesar que durante fechas FIFA los equipos están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones, por lo que el caso de Denil, quedándose con su club durante el parón internacional, fue algo inédito.

El acontecimiento no benefició a nadie ya que el futbolista no tuvo participación y llegó “frío” este domingo por la mañana a Canadá, 48 horas antes del partido que definirá el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Maldonado, quien viajó hacia Toronto una vez finalizó el partido en Los Ángeles, es un pilar en la Selección de Honduras, por lo que tendrá que ponerse al día con sus compañeros en el entrenamiento de la tarde (1:00 PM) en cancha sintética en un domo climatizado.