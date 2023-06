Chiellini sorprende interrumpiendo entrevista de Denil Maldonado y le tira flores; así se lleva el italiano con el hondureño

El defensor hondureño Denil Maldonado fue entrevistado en el podcast de Los Ángeles FC donde fue sorprendido por su compañero el histórico italiano Georgio Chiellini.

Los centrales han hecho dupla en un par de ocasiones en el equipo que pertence a la MLS. Ambos se tienen mucha admiración y respeto consecuente al medio año que han compartido juntos.

VER: La última goleada que se dio en Copa Oro

“Giorgio es un jugador referente, ha estado en muchas competencias, por eso es un gran jugador. Me encanta jugar con él porque uno va aprendiendo de su experiencia, la cual es fundamental. Me siento cómodo con él. Tener un referente como Chiellini en el equipo vale la pena”, fueron las palabras de Denil Maldonado respecto al ex zaguero de la Juventus.

Tras finalizar este discurso, Chiellini, quien estaba cerca del set de grabación, se acercó a la zona de preguntas donde fue consultado sobre su experiencia con el jugador de Honduras.