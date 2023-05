Jonathan Rubio confiesa que podría cambiar de equipo en Portugal, su ausencia en la Selección y ¿le habló Diego Vázquez?

¿Cómo está la situación contractual con el equipo?

Yo termino contrato en el próximo mes, voy a ser un jugador libre, no sé que va a pasar, me siento bien en el club, pero me gustaría seguir creciendo, jugar en otra división. Vamos a ver que pasa, no es fácil y a mí me ha tocado así en Europa, es uno de los mejores clubes que he estado y en condiciones de primer mundo.

¿Tienes ofertas de otros clubes o deseas seguir en el club?

Hasta el momento el enfoque ha sido buscar el ascenso con el equipo, esa ha sido mi meta de poder ascender a primera; ahora me ha costado regresar. Voy a esperar que termine todo y veré que es lo que va a pasar. Este año ha sido bueno y voy aprovechar para ver que propuestas llegan.

¿Es complicado lograr el ascenso a una primera en Europa?

Es complejo, yo he tenido la oportunidad de jugar en Segunda y Primera División, los equipos son parejos, es difícil y no solo en Portugal. Yo lo he intentado y lo seguiré haciendo, Dios está conmigo y sus caminos son mejores.

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

¿La no convocatoria a la Selección te ha pasado factura en tus fichajes?

Yo creo que sí, mi paso por la Selección solo se dio cuando estaba en Primera División y un año en segundo, pero para poder estar parece que uno debe estar solo en primer de Europa y en mi caso ha sido así, un tema muy complicado y me han costado las convocatorias. Espero un día regresar a Primera División y a la Selección, aún me quedan muchos años de fútbol.

¿En qué momento sentiste que se te cerró la puerta a la Selección de Honduras?

Mi proceso inició con el profesor Fabián Coito y si miran los partidos que estuve fueron positivos. Mi última participación fue ante Estados Unidos y salí en el medio tiempo que estábamos ganando 1-0 y haciendo un gran partido; luego jugué uno más con El Salvador, pero ha sido muy raro lo que me tocado vivir en la Selección, lo que me costó llegar y no entendí muchas cosas que me tocaron vivir, pero influye mucho estar en Segunda División.

¿Se han vuelto a comunicar contigo de la Fenafuth?

El Bolillo Gómez me tuvo una convocatoria, pero jugué muy poco y actualmente nadie se ha puesto en contacto conmigo, esa es la realidad, no tengo contacto con nadie. Yo debo seguir trabajando para llegar a Primera División, si después de lo que hice en esta temporada en Segunda y no tuve la oportunidad, eso me dice claramente que debo regresar a primera.

¿Sientes que no eres del gusto de Diego Vázquez?

Las decisiones de los entrenadores son respetables, yo soy en primero en decirlo. En mi caso no ha habido contacto con el profe Vázquez, ni ninguna llamada.

¿Te sorpresa la indiferencia al estar en una Liga superior a la hondureña?

Esa ha sido la conversación que tengo con amigos y personal cercanas, mi familia. Creo que se desvalora la Segunda División de Portugal, no sé porque y me gustaría que viniera aquí a ver algún partido o mirar de cerca la Segunda. Yo he hablado con compañeros que han jugado aquí y en Hondura y me han dicho que no se compara, pero son temas que aunque yo no los entienda o comparta, hay quienes dice que la base debe estar en la Liga Nacional, otros no, pero son cosas respetables, pero para mí una Segunda División de Europa está por encima de nuestra liga.

¿Te nace la esperanza de poder tener oportunidad para la Copa Oro?

El fútbol puede cambiar en cualquier momento, da sorpresas y yo voy a estar disponible para la Selección, jugar ahí en lo más lindo que me ha pasado. El deseo existe, pero si nadie me ha llamado y no he sido parte del proceso, la verdad lo miro difícil, pero Dios tiene todo bajo control y sabe si algún día voy a volver.