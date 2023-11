Jugador del Atlético de Madrid le pidió la camiseta del Celtic a Luis Palma ¡para regalársela a otra persona!

Denia Cerrato en 2021 habló con DIEZ y reveló cómo llegó a trabajar a la casa de José María Giménez . “Venía comenzando la pandemia, con los otros jefes estuve hasta el 22 de mayo porque ellos se fueron a vivir a Dubái y me fui con ellos durante dos meses y medio. Fui para que los niños no sufrieran el cambio rotundo por todo el tiempo que trabajé para ellos”.

“Mi ex jefes me propusieron que me quedara, pero ya le había prometido a Giménez que volvería y también es que es otro país, no manejo el inglés, entonces era más difícil”, aseguró la hondureña que desde 2015 es ciudadana española.

José María Giménez es una persona humilde y honrada, así lo describió su empleada desde el 22 de mayo del 2020: “Siempre se dedica a sus hijos, es buen padre y esposo. Lo que más lo caracteriza es la humildad, él sabe cómo se sufre por su infancia, lo que es no comer por todo lo que vivió y también de donde viene”.