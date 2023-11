Kervin Arriaga imagina un Aztecazo contra México, destapa su futuro y cambios personales: “Ahora miro la vida más bonita”

¿Cómo te sentís al estar de regreso en Honduras?

Estoy alegre, agradecido con Dios. Culminé un torneo más con el Minnesota, no llegamos a lograr lo que queríamos, pero ahora estoy de vacaciones y disfrutando en el país con mi familia que ya días no los veía.

Fue una temporada opacada por las lesiones. ¿Cómo la describís?

No mala, sino irregular. Si nos pasan las cosas, es por un propósito. Sufrí con la lesión (rotura de meniscos), antes de la Copa Oro también me lesioné y no jugué varios partidos. Estoy ya estoy bien, al 100%, he fortalecido siempre la zona de la operación. Es una etapa en la que los jugadores estamos expuestos a pasar, por allí cuando me dijeron (en agosto) que me iba a perder lo que restaba de temporada, me puse triste, pero tomé fuerzas para seguir adelante, ya luego me hicieron otra resonancia y pude regresar.

Cumpliste tu segundo año en el extranjero. ¿Te sientes en tu plenitud futbolística?

Me siento más que todo bendecido, no puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera porque no sé lo que pueda pasar después. Yo solo trabajo, entreno y trato de mejorar en lo que debo para seguir mejorando y creciendo. Me queda un año de contrato con el club, que es opcional, ellos decidirán si seguiré con el equipo la próxima campaña. En diciembre me informarán a ver qué pasa.

¿Tu prioridad es seguir en el club o buscar otros retos?

La verdad es que quiero seguir creciendo, quiero aspirar a más. La MLS es una gran liga donde puedo aprender más cosas y si me toca seguir allí es por un propósito de Dios y lo respetaremos.

¿Te han llegado ofertas?

Mi representante me ha comentado que sí, tengo varios llamados de Europa, pero no es decisión mía, sino del club.

Te noto muy feliz al estar de regreso en Marathón.

Sí, me siento como en casa, un día Marathón fue mi hogar y le tomé mucho cariño. Ahora estoy agradecidos por dejarme entrenar con ellos. Fue una decisión personal, se viene una fecha Fifa y para estar hay que mantenernos en forma, de mi parte salió hablar con Rolin Peña.

¿Nostalgia al estar en el Monstruo?

Recuerdos muy bonitos, tuve momentos inolvidables. Estaré entrenando con Marathón hasta que se de la convocatoria, sino, hasta que termine el torneo.

¿Pasas pendiente del Marathón?

Siempre, suelo ver los partidos cuando puedo. También apoyo a mi Platense. Los veo muy bien en la Liga.

¿Sos más Platense que Marathón?

La verdad es que vivo agradecido con los dos. Ambos me abrieron las puertas para darme a conocer.

¿Qué opinas del momento del Platense en Segunda División?

Me pone triste, el Puerto merece esa alegría. Esperamos algún día verlos en Primera.