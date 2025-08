El 16 de agosto de 2025 es la fecha en el que Levante hará su debut en la temporada 2025-2026 de la Liga Española. Este compromiso podría ser histórico para el volante hondureño Kervin Arriaga, que se estrenaría en la primera división del fútbol español.

Pero no todo es noticia positiva para el mediocampista catracho, quien no ha podido debutar en los amistosos del Levante. Reportes desde España indican que el ex Platense y Marathón arrastra molestias físicas desde hace días.

El conjunto granota pactó siete partidos amistosos previo al inicio de la Liga España. Hasta el momento se mantiene invicto tras dos empates y dos triunfos. En estos juegos se midió ante Al Qadisiya (Arabia Saudita), Neom (Arabia Saudita), Teruel (España) y Johor (Malasya).