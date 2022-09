Liga Concacaf: Alajuelense y Alex López buscan dar un golpe de autoridad en su visita al Alianza de El Salvador

En el caso de Ruiz tampoco estuvo en San Miguel, en julio, para la serie contra Águila, por la fase inicial de Liga Concacaf. Luego, fue incluido en la nómina para el de vuelta, pero no tuvo oportunidad de jugar.

La mala noticia para el cuadro manudo es que no podrán contar con Bryan Ruiz, Jael López e Ian Smith para el juego de ida contra Alianza, este miércoles, por los cuartos de final de la Liga Concacaf. Las tres ausencias de los manudos son por lesión.

El timonel de los rojinegros, Fabián Coito, había adelantado que podría considerar a Ruiz para el juego en el Cuscatlán, pero al final no lo incluyó en la lista de los que viajaron a El Salvador.

El estratega uruguayo habló con los medios locales a su llegada a El Salvador y explicó el ritmo en el que encararán este desafío.

“Tenemos una continuidad de partidos. Antes de Alianza vencimos a Sporting San José por 2-1 y luego empezamos a pensar en el duro partido contra Alianza, para este miércoles. He visto los partidos de Alianza y ya me llegó toda la información. He visto que es un buen equipo, por algo es el campeón de El Salvador. Pasó bien en la serie contra los Verdes”.

Y agregó: “Sé que Alianza va a ser un rival durísimo. Ya tengo toda la información sobre Alianza, que ha dado el grupo de scouting”.