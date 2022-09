Emilio Izaguirre: Su nueva profesión, habla de Diego Vázquez ¿Y adiós al fútbol? “Mi deseo era retirarme en diciembre del 2022 en Motagua”

¿Cómo es un día de Emilio ahora? Me levanto a las 5:00 de la mañana, alistamos a los niños, a las 6:30am salen de la casa, tratamos de ir a dejarlos a la escuela. Luego me voy a correr, trato de hacer 10 kilómetros, luego nos juntamos con mi señora y estar tranquilos esperando a los niños. Luego hacemos la tarea con ellos, vamos a visitar a mi madre, a la mamá de Virginia. Los fines de semana tratamos de salir fuera de Tegucigalpa para conocer las zonas turísticas; antes no tenía la oportunidad.

¿Y la pelota Emilio? Bueno, la vez pasada jugamos en contra contigo Víctor, ahí en La Vega ja, ja, ja. Fue una potra sin compromiso, me llevó mi tío, siempre juego con los amigos. Ahí en La Vega disfruté, tenía 20 años de no jugar en un campo de tierra y la pasé bien. Ahí me invitan y nunca les digo que no, ahora juego de todo: de volante izquierdo, de delantero, siempre trato de correr y disfrutar.

¿Hablando de eso, qué jugadores hondureños crees tú que están para jugar en el extranjero? Bueno, yo miro Motagua, me entiendes. Me gusta Jonathan Núñez, está levantando nivel, ojalá se le dé la oportunidad, está chico aún. En el Vida hay varios que me llaman la atención como Roger Sander, hay varios jugadores la verdad, Kervin Arriaga que ya está en la MLS. Wesly Decas está muy bien...

Explicale un poco a la gente un poco el trabajo de un director deportivo. Muchos no lo tienen claro. Je, je, je, mucha gente ni sabe, creen que me estoy graduando de técnico, son cosas que solo en Honduras, Guatemala, El Salvador... No saben lo que es eso. En Costa Rica se vienen para acá a Honduras donde tenemos uno, que es el “Sheriff” Delgado, quien es un tipazo. En Costa Rica todos los equipos tienen su director deportivo, que es el enlace entre la directiva, el secretario técnico, los analistas, los ojeadores y el cuerpo técnico. El director deportivo es el líder de la cadena que les he mencionado.

En Escocia conocí a Cristian Gamboa, él me decía que se quería graduar de director deportivo, entonces ahí con Kolo Traoré, quien se hizo muy amigo mío, le pregunté sobre esos cursos porque él es ahora el asistente técnico del Leicester City, entonces esas personas me ayudaron y me motivaron.

Ahora tienes planes de convertirte en director deportivo. ¿Cómo va eso? Fue una bendición, fue un anhelo desde hace mucho tiempo. La primera motivación mía fue cuando Jorge Valdano en el 2014 nos dio una charla en la Selección, íbamos para Brasil y él llegó, nos contó la anécdota de cuando él firmó a todos los galácticos, eso me llamó la atención; aquí están Osman Madrid como gerente y director deportivo, (Héctor) “Lin” Zelaya, que se dedicaron a eso, pero no tenían esa formación, Valdano es hasta entrenador, mi deseo también es sacar la licencia, pero no para entrenar sino para tener conocimiento más de fútbol, porque mi deseo es llegar a ser director deportivo, por eso gracias a Dios terminamos.

¿Está abierta la posibilidad de seguir jugando en Liga Nacional o es algo que ya descartas?

Es que no sé, el rigio mata, ya si no me dan la oportunidad con el plan de trabajo, con el que me estoy preparando, pues... Aburrido no puedo estar aquí en la casa, hasta los niños me dicen, ’trabajá papá’.

Mi pasión es el fútbol, ayudar, estoy agradecido con Dios, muchos me han ofrecido trabajar con ellos (en oficina), pero no es lo mío. Dios me ha bendecido mucho con el fútbol y por eso me he preparado para ayudar, estoy queriendo hacer un gran plan de trabajo para ligas menores de Honduras, para crecer.

¿Qué pasó en Marathón? ¿por qué no se dio la oportunidad de seguir?

Pues de Marathón no quiero hablar, le tengo mucho respeto a todos, a Orinson Amaya. Yo me lesioné y ahí me costó mucho recuperarme, el Doctor Benítez me apoyó mucho, creo que fue un factor muy difícil, pero no vale la pena recordar el pasado. Es como que me preguntés qué pasó en Motagua. Ya todo el mundo sabe, mi deseo era retirarme en diciembre de 2022 en el Ciclón, hasta esa fecha tenía contrato con Motagua, pero se dieron las circunstancias y eso ya es pasado para mí.

Pues ya estamos en 2022, ¿ya te retiras entonces?

No, pero perdí estos seis meses, tengo 36 años, voy a cumplir 37, no sé, el problema es que mi deseo era eso, yo tenía planificado que ahí iba a terminar mi carrera (en Motagua) ser director deportivo y ayudar al equipo, pero se dieron las cosas así.

Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua. ¿Ese era el plan entonces?

No sé, eso es lo que la gente puede decir o lo que yo puedo decir. Yo como cristiano digo, lo que Dios decida en mi vida... Yo nunca pensé ir a Marathón, pero Dios me llevó para allá. Ya tengo claro eso, lo que pase mañana solo Dios lo sabe.