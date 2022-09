Manuel Keosseían ante la crisis del Marathón: “Puteando al entrenador no se arregla esto; si me putean, yo puteo”

Las cosas en Marathón no están nada bien. El Monstruo Verde no pudo pasar del 1-1 ante los Lobos de la UPNFM en el Yankel Rosenthal y acumulan seis partidos al hilo sin poder ganar.

Y siguió: “El fútbol es así a veces se gana y otras se pierde, los jugadores dan lo que pueden y con nosotros o pueden estar molestos porque yo trabajo y los resultados no siempre se dan. Entiendo al aficionado que viene al estadio, yo también estoy molesto, pero puteando al entrenador o a los jugadores no se arregla esto. La frustración que tienen arréglenla en su casa y con su familia. Terminemos con eso porque no le hace bien al equipo”.

El estratega sudamericano fue claro al mencionar que él trabaja día con día para que el equipo salga adelante y que no se va dejar de muchos aficionados. “Este equipo gana un torneo en 10 o 12 años y esperemos que desde aquí nos podamos ir acomodando. Es muy fácil criticar y criticar, pero yo hago mi trabajo y si me putean yo puteo, solo porque soy un profesional no me voy a estar exponiendo que todos me puteen a mí, pero bueno, así es la vida”.