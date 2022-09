Marathón sigue de capa caída y Manuel Keosseián camina sobre la cornisa

Marathón vive momentos de tensión. Los resultados no le acompañan y ayer los Lobos de la UPN que no le ganan a nadie, le sacaron un empate 1-1 en un duelo donde no se les sancionó un penal claro a los universitarios.

Los resultados tienen nervioso al técnico uruguayo Manuel Keosseián que sigue caminando por la cuerda floja. Ayer un grupo de aficionados pidió su salida, pues ya son seis partidos sin ganar y están camino a no clasificar.

Pero el fútbol tiene sus altibajos; los verdolagas lo intentaron, pusieron sus argumentos en el terreno de las acciones para buscar salir de la mala racha, pero en frente tenían a un portero que llegó en su día: Celio Valladares que tapó todas las acciones que le generaron peligro.