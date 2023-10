MARCA escribió sobre Luis Palma: “No se esperaba que otro Bicho ajusticiara al Atlético de Madrid”

Uno de los que que habló muy bien del hondureño fue diario MARCA, el medio español deportivo de mayor auge en aquel país. En su contracronica le dedicaron un párrafo aparte que lo describieron: “No se esperaba que otro Bicho ajusticiara al Atlético”.

“Habló Palma en MARCA reconociendo que no le gusta el apodo de Bicho, que se ganó de niño por su admiración a Cristiano Ronaldo. Lógicamente, está lejos de ese nivel pero no por menos dejó un detallazo en el 2-1 del Celtic. Marcó un golazo con la derecha ante el que Oblak sólo pudo hacer la estatua. Un derechazo que demuestra que no será como Ronaldo... pero que si le dejas suelto, te mata”, escribieron.