Luis Palma revela por qué Edwin Rodríguez se fue de Grecia y el problema que tuvo en el Aris: “Se desesperó porque no jugaba”

“El Bicho” Palma aún no ha jugado en lo que va del 2023 debido a una lesión de la que ya se está recuperando, sin embargo, cuando regrese a las canchas ya no tendrá el acompañamiento de su amigo catracho, cuya salida fue lamentada durante su charla con Carlo Costly vía Facebook Live.

“El problema que tuvo es que el Aris tenía seis extranjeros y solo podes enlistar a cinco, todos eran titulares, así que Edwin era el que quedaba afuera. Eso lo mató anímicamente porque no lo convocaban en todos los partidos y yo lo comprendo porque entrenás bien toda la semana y luego el entrenador te dice que no contará con vos... Lastimosamente estuvo meses sin jugar, se desesperó al solo disputar 15 minutos en liga después de tanto tiempo”, dijo Luis Palma sobre Edwin Rodríguez .

Palma recordó que “en mi caso esperé tres meses (enero a abril del 2022) para ser titular, hablé con mi representante que me buscara otro equipo, pero me dijo que me quedara, y pues puse a entrenar y cuando llegó el Mono Burgos jugué todo lo que no había jugado en los meses anteriores”.

Y agregó: “Entrenaba bien, yo le decía que su oportunidad iba a llegar y cuando llegara iba a despegar, pero lastimosamente no lo tomaban en cuenta, solo jugó dos partidos, el mismo desespero es bastante complicado. Ya después hablamos y me dijo que se quería ir a Honduras, entonces esperamos que le vaya bien y tenga su revancha en Europa”.

- Otras revelaciones de Luis Palma -

Su equipo en Honduras

“Yo soy Olimpia. Sí (antes que Vida). Tengo fotos chiquito con la camiseta de Olimpia. Me gustaría jugar algún día en Olimpia, más adelante, unos 12 años cuando me esté retirando de Europa”.

Dónde quiere jugar en la élite europea

“No te voy a decir equipo, pero si me gustaría la Liga de España, Premier League o Bundesliga. Me gustaría cualquier equipo de Inglaterra, pero tal vez en el Chelsea o el Manchester United que se está levantando”.

Quiere ser como la H de Costly

“Yo siempre he dicho, quisiera tener la selección que ustedes tenían, porque la gente siempre los recuerda. A mi me gustaba mucho Ramón Núñez. Yo tengo una revancha con la selección no me han salido las cosas como espero. Queremos recuperar la garra catracha, así como ustedes nos daban el ejemplo cuando eramos niños. Espero que me puedan llamar y hacer las cosas bien”, apuntó Palma.