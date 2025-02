Deportivo Pereira cayó 2-1 ante Once Caldas, Rubilio Castillo marcó su primer gol, pero vivió un caso de racismo que causó mucha indignación en Colombia. El delantero hasta terminó llorando. Luis Fernando Suárez, entrenador del Pereira y el DT que clasificó a Honduras al Mundial de 2014, de pronunció sobre el tema con mucho enojo en conferencia de prensa.

“A mí este resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país, tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos estos que hicimos hoy (miércoles); incluso hasta ni siquiera lo del chico Joel Contreras, digo, lo que le dijo a Rubilio Castillo, pero yo después veo a la hinchada aplaudiendo la salida del muchacho de Once Caldas como si hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, me siento triste”, indicó El entrenador de ‘matecaña’ enfatizó en lo que le dijeron a su jugador, quien no aguantó los insultos y se echó a llorar en pleno terreno de juego.

“Yo amo a Honduras, es un país que me dio muchas cosas a mí, me trataron bien. Pero luego, llega Contreras y lo primero que le dice a Rubilio Castillo es, ‘eres un simio’. Dios mío, es una situación en la cual uno se pregunta, ¿en qué estamos?, ¿en qué país estamos?, ¿qué estamos haciendo nosotros?”.

Y agregó: “Esto no es solamente es el fútbol, es todo lo que pasa en el país. Cualquier cosa puede ocurrir, situaciones, ahorita se hablará de resultados, de un error, de una virtud del arquero, pero lo demás qué, eso va a quedar ahí porque mañana ya no pasa nada. La gente del Once Caldas seguirá celebrando, se le ganó al Pereira y ya; todo pasa, todo se olvida tan rápidamente”, sentenció Suárez.

Pide disculpas a Honduras