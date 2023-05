Michaell Chirinos revela por qué se fue de Grecia y le pone fecha a cuándo definirá su futuro: ¿regresará al Olimpia?

”Tenía la opción de salida al final de temporada y la ejercí por muchas cosas que sucedieron en el equipo que no me gustaban. Ahora estoy esperando una nueva oportunidad”, empezó explicando el exjugador del Olimpia .

”Iba con la ilusión de ser mejor de lo que había hecho en México o Estados Unidos, pero no fue así. No me sentí cómodo, aparte había sufrido lesiones que seguían doliendo, entonces para seguir así mejor tomé esa decisión”, agregó.

”Mi temporada fue muy buena, jugué todos los partidos de titular, el cuerpo técnico y el presidente tenían mucha confianza en mi, pero decidí salir por cosas que pasaban en el equipo que no me parecían para una institución en Europa. No puedo decir qué fue. La ilusión de ir a Europa me comió la cabeza. Igual estoy alegre por lo que sucedió, pero hubieron cosas que no me gustaron”, apuntó Chirinos sobre su aventura en Grecia.

- SU FUTURO -

Michaell Chirinos tiene como prioridad seguir jugando en el fútbol extranjero con tal de sentirse bien y ejercer su profesión de manera profesional.

Ahora el canterano merengue se encuentra como agente libre, pero contó que la próxima semana se reunirá con su representante para evaluar su futuro. De no concretar su salida al exterior, Chirinos espera regresar al Olimpia.

”Mi prioridad siempre será seguir en el extranjero, si no hay esa opción espero Olimpia me de la oportunidad de estar nuevamente aquí. Mi representante me dijo que había una oportunidad y que lo hablaríamos la siguiente semana”, comentó.