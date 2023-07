Michaell Chirinos revela lo que pasó en Olimpia y cómo se dieron las negociaciones con el Saprissa

“Me agarró por sorpresa, porque, de hecho, estaba en el almuerzo y me dijeron que Saprissa quería hablar conmigo. A partir de ahí se empezaron a dar las negociaciones, duraron como tres días, todo fue muy rápido, fueron muy precisos con las cosas que me pidieron y ahora estoy muy feliz de estar aquí”, relató Chirinos.

La llamada del Saprissa a Michaell fue el 17 de julio y el 20 DIEZ confirmó que el futbolista se había marchado de la concentración del Olimpia en Estados Unidos.

“Exactamente, la negociación se cerró cerca de las 4:00 pm del día anterior. Me despedí de mis compañeros en la mañana y luego salí al aeropuerto para viajar rumbo a Honduras para estar con mi familia, hacer el papeleo que el equipo me pidió y después trasladarme a Costa Rica”, contó el jugador al medio tico, “La Teja”.

Chirinos afirma que con Olimpia no se pudo dar una negociación y que su decisión fue pensando en la familia.

“Fue algo diferente, una negociación que no se pudo dar en Olimpia; obviamente, tenía que ver mi futuro para el bienestar de mi carrera y mi familia. Me salió la oportunidad en Saprissa, es el club más grande de Costa Rica, les dije que sí sin pensarlo, ahora que estoy aquí me llena de alegría por ver todo esto”, dijo.