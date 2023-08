Michaell Chirinos está en Honduras y revela interioridades de su traspaso al Saprissa: ¿Celebraría un gol contra Olimpia?

Michaell Chirinos y el Saprissa llegaron a tierras hondureñas con el objetivo de seguir cosechando triunfos en esta nueva Copa Centroamericana donde claramente se perfilan como uno de los favoritos al titulo. VER MÁS: Apareció solo en el área y no desaprovechó: El gol del hondureño Joseph Rosales al Toluca de México El pequeño catracho se mostró muy alegre a su arribo al país ya con los colores del ‘Monstruo Morado’ y aún más luego de recibir la noticia de que ya está habilitado para que su debut con su nuevo club pueda ser ante el Jocoro de El Salvador y en el estadio Olímpico, un escenario que le trae grandes recuerdos.

“Estoy listo para aportarle al equipo en lo que pueda. Espero tener minutos el jueves”, le dijo el futbolista de 26 años a Diario Diez. Ahondando en una amena plática con el legionario detalló intimidades de como la ha pasado en sus primeros días en Costa Rica, habló de sus objetivos con el conjunto tico y reveló el tipo de mensaje que ha recibido de la afición olimpista tras fichar por su nuevo club. Asimismo, Chirinos cuenta que sueña con cruzarse con Olimpia en el torneo internacional y dejo claro que está obsesionado con volver a la Bicolor Nacional. - LA ENTREVISTA CON MICHAELL CHIRINOS Nuevamente en tu tierra ¿cómo te sientes? Estoy contento de regresar al país, agradecido con Dios por la oportunidad y listo para aportarle al equipo en lo que pueda. Espero tener minutos el jueves en el Olímpico. ¿Ansioso por debutar con el Saprissa luego de la larga espera? Sí, claro. Ya el abogado del equipo me comentó que estoy disponible para jugar tanto en liga como en el torneo de Concacaf. Ahora solo me toca ponerme a tono para darle lo mejor de mí al Saprissa.

¿Nos podés explicar mejor que es lo que faltaba para que estuvieras habilitado? Era el permiso para poder trabajar en Costa Rica, se tardó un poco por el tema de citas en la embajada que no había disponibilidad, pero el viernes se metieron todos los papeles correspondientes y ayer me notificaron que ya todo estaba listo. ¿Cómo la estás pasando en Costa Rica, ye te sabes las calles? Fíjate que vivo en un lugar muy transitable donde hay un mall cerca, tiendas, restaurantes, la sede me queda a ocho minutos y el estadio me queda a 20, paso tranquilo, la comida es parecida a la de aquí, el idioma es el mismo. Solo quiero aprovechar la confianza. ¿Con quién es que más te llevas de tus nuevos compañeros? Con todos, mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy feliz. ¿Qué metas te has propuesto con este nuevo club? Desde que llegue este club grande mis objetivos están claros; salir campeón de todas las competiciones y nos seguiremos preparando de la mejor manera para rendir y darle frutos a la institución.

Muy pocos futbolistas han tenido la oportunidad de jugar en los dos equipos más importantes de la región ¿cómo lo tomas? Es un privilegio para mí haber estado en una institución como Olimpia la más grande de Honduras y ahora con el Saprissa la más grande de Costa Rica. Estoy feliz y me toca defender mis nuevos colores a muerte. Has sido muy querido por la afición olimpista, pero luego de tu traspaso al Saprissa ¿has recibido mensajes en tus redes sociales negativos por parte de ellos? He recibido todo tipo de mensajes, pero han sido más los buenos que los malos, mucha gente no sabe por qué pasaron las cosas, al final son decisiones que uno toma en la vida para mejorar. Hoy estoy aquí en Saprissa me han recibido de la mejor manera y estoy en un país muy hermoso, un país que me ha dado mucha felicidad en mi carrera. ¿Fue la decisión correcta? Claro porque es un club con mucha grandeza y solo pienso en ser campeón de todos los torneos que se vengan al frente.

Fuiste el último MVP de un torneo centroamericano ¿vas por el mismo objetivo? Esa es la idea, hacer las cosas cada vez mejor y puntualizar los objetivos individuales. He sido dos veces MVP, pero lo que quiero es ayudar al Saprissa a cumplir la meta que es levantar copas al final de los torneos. Lo demás llegará por el trabajo que mostremos. ¿Te has imaginado un duelo Olimpia contra Saprissa? Así es, uno los imagina, los sueña, hemos hablado con algunos de mis compañeros de Olimpia, pero vamos paso a paso porque hay que respetar los juegos que faltan. ¿Si te tocara anotar qué harías? Si me tocara meter gol no lo celebraría, sí daría los mejor por Saprissa, pero no lo celebraría por respeto a Olimpia, a mis ex compañeros y también por el gran amor que le tengo al club.