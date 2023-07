Michaell Chirinos ya está en Costa Rica y explica por qué decidió fichar por el Saprissa: “Es un club grande”

“Hablé con Alex López, le pregunté muchas cosas, igual a Roger Rojas y a Garrido, y me llenaron de mucha confianza. Ellos me dijeron que es un lindo país, que la liga es muy buena y hay grandes equipos”, expresó.

“ Saprissa es un club grande, la afición exige mucho, Costa Rica me ha dado muchas alegrías, a mi familia le encantó la idea. A mí me llena de motivación porque vengo a pelear títulos”, comentó Chirinos a Teletica.

“Yo los he enfrentado muchas veces, me llena de mucha felicidad el país, quedé campeón contra Santos y Alajuelense, ahora me toca defender a otros colores”, dijo.

Por último, Chirinos mandó un mensaje a la afición del Saprissa. “Estoy contento y esperen de mí sacrificio, lealtad y compromiso”, concluyó.