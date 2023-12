Olancho FC sorprende: Ángel Villatoro y cuatro futbolistas más viajan a una prueba al Nápoli de Italia

Ángel Villatoro, delantero de 18 años, cuenta con 33 partidos en primera división y 4 goles. “Estoy contento de hacer una prueba al Nápoli, con las expectativas muy altas, dejamos todo en manos del Señor. Se vale soñar, hay que trabajar fuerte, confiamos en la calidad de cada uno de nosotros y que todo salga bien”, afirmó el futbolista que tuvo participación en 11 juegos en el torneo Apertura recién finalizado.

Y agregó: “Me recuperé de una lesión de tobillo, eso me pasó, pero ya estamos al 100%. Incluso, antes de este viaje me llamaron de la Sub-20 y no pude estar, ahora vamos a hacer lo mejor para mejorar y que vengan muchas cosas buenas”.

Ariel García, volante izquierdo de 19 años, que tiene 6 convocatorias en el primer equipo, viajó feliz. “Muy alegre, agradecido con Dios, esta es una experiencia muy bonita, le agradecemos al presidente por la oportunidad. Espero mostrarme, confiando en Dios que nos quedemos los 5 jugadores, todos vamos con la mentalidad de hacer un gran trabajo. La idea es quedarnos”.

Marcos Chávez, defensor de 18 años, que recientemente fue incorporado al primer equipo, mencionó: “Agradecido con Dios porque estas oportunidades no todos los jugadores la pueden tener, vamos con muchas expectativas. Mi familia siempre me aconseja, de tener humildad y hacer lo mejor que puede hacer uno. Me alegra que viajen los compañeros, les deseo muchos éxitos. Este es un sueño, no se ha ganado ganada, pero tenemos que dar lo mejor”.