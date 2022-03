$!¿Por qué Romell Quioto no puede jugar contra Cruz Azul en los cuartos de final de ida de la Champions de Concacaf?

Quioto Robinson viene de ser la figura en los octavos contra el Santos Laguna donde marcó un gol y dio una asistencia para pasar de fase con el CF Montreal, pero ¿por qué no puede jugar vs la Máquina?

El hondureño Romell Quioto no estará en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions de Concacaf ante el Cruz Azul de México.

Este partido contra Cruz Azul es el segundo que Romell Samir se pierde de forma consecutiva, ante Philadelphia Union no tuvo participación debido a que una jornada antes fue expulsado contra Orlando City por una agresión contra un rival.

“Mejor que Messi, mejor que Cristiano”: Así anuncian en las bocinas del estadio del Cádiz al Choco Lozano

Quioto no estará en el estadio Azteca, pero si viajó a sus compañeros. El CF Montreal partirá luego del duelo vs Cruz Azul rumbo a New York, donde enfrentarán en el Yankee Stadium a NYCFC por la MLS.