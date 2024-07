Rodrigo Rodríguez confiesa todo sobre su salida de Olimpia, la charla con Diego Vázquez y su fichaje a la Liga de Portugal

Con tan solo 20 años de edad, Rodrigo Rodríguez, es uno de lo jóvenes que ya tuvo un paso por los equipos capitalinos Olimpia y Motagua, clubes que le sirvieron de plataforma para dar el paso al extranjero. Pese a desconocer las razones de su salida del cuadro merengue, el volante mira el lado positivo de su paso por el club y la bendición que tuvo de poder convertirse en legionario.

Tras su primera temporada con el Vizela de la Primera División de Portugal, Rodrigo conversó con Diario Diez y confesó su vivencias en los clubes capitalinos y su reto en el extranjero, donde tiene grandes desafíos por cumplir. ¿Cómo logras llegar a Europa sin tener una larga carrera en Olimpia y Motagua? Fue una sorpresa para todo la gente y para mí, fue un momento que no me lo esperaba, pero gracias a Dios he trabajado para estar listo cuando se diera la oportunidad y poder aprovecharla. ¿Te imaginaste una oportunidad de viajar tan rápido al extranjero? No me lo esperaba, eso hablaba con un amigo en común con mi papá que cuando estaba en Olimpia, Real de Minas, él decía: “va ver que pronto vamos a estar en Europa”, lo tomaba como broma y no lo esperaba en este momento, pero la doy gracias a Dios por darme la mentalidad de trabajar y ser fuerte.

¿Cómo fue tu experiencia en Olimpia? Mi paso por Olimpia aprendí mucho, como persona crecí mucho, pero hay momentos que se viven como jugador que marcan. No me me logré desarrollar, pero gracias a Dios jugué con Pablo Lavallén en primera, luego llegó el momento de mi salida y a la fecha no sé por qué. ¿Por qué se da tu salida de Olimpia? No es una pregunta que pueda responder, se hablan muchas cosas, pero fueron situaciones raras, yo tenía 17 años en ese momento y si con alguien debo estar agradecido es con Olimpia, Osman Madrid por darme mis papeles, si eso no hubiera pasado yo no estaría tan feliz como estoy. ¿Cómo se da tu paso de Olimpia a Motagua? A mí solo me mandaron por whatsapp las gracias y que entregara los uniformes, no puedo decir que salí en malos términos porque no tuve comunicación con nadie, no me explicaron nada y solo me subieron a la página. ¿Hablaste con Troglio al respecto? Troglio venía de San Lorenzo, la verdad él no tenía idea de nada. Yo estoy muy agradecido con él por haberme dado la oportunidad, yo crecí mucho con ese cuerpo técnico. ¿Tu salida de debió más a una situación de directiva? Sí, Olimpia estaba sin técnico, Pablo Lavallén se acaba de ir. Yo creo que no salí en malos ni buenos términos, simplemente se me comunicó por whatsapp y me pidieron los uniformes. ¿Cómo llegas Motagua? Recuerdo que esa misma noche me llamó Meme Pérez de Motagua y me preguntó cómo estaba y si era cierto lo que había pasado, luego nos reunimos y se dio muy rápido. ¿Cómo describes tu experiencia por Motagua? Muy agradecido con Motagua porque fue un momento difícil luego de haber estado expuesto en la redes sociales, todo el mundo escribiendo y hablando muchas cosas, pero Motagua en ese momento me dio la mano. Vivió cosas hermosas para uno de futbolista. ¿El fichaje al Vizela cómo se da? Yo tenía seis meses de contrato con el Motagua, luego se abre la oportunidad en Europa y con mi papá decidimos rescindir contrato, hablamos con Emilio (Izaguirre) y así se da mi llegada a Europa.

¿Con Diego Vázquez hablaste? Yo me iba ir de Motagua a préstamo, no sabía el equipo y fue un momento muy difícil. Diego me comunica y estoy agradecido con él porque los pocos días que estuve con él me di cuenta porque se le respeta mucho en esa institución. ¿Por qué se le respeta tanto? Es una de las pocas personas que he visto en el fútbol que donde él pasa, hay silencia, respeto y admiración. Él fue muy sincero y me dijo. “Tenés muchas condiciones, pero te vas a estancar si te quedas porque no te voy a utilizar, sos un joven aún”. Habían equipos de segunda, pero no quería ir. SU MOMENTO DE VIAJAR A EUROPA ¿Cómo se da ese momento? Después días de tantas confusión, yo sentía que se me iba el sueño de mis pies y en ese momento nos dijeron que tomar el vuelo más rápido y fue un alivio, pero sabía que tenía que ir a lucharla allá. ¿Cómo te reciben en el equipo? Me encuentro con un gran cuerpo técnico y un amigo para todo el grupo que me aceptó de la mejor manera. Eso me ayudó para tener una buena adaptación.