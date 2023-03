Roger Espinoza culpa a Pinto de su salida de la Selección de Honduras, su plática con Coito y el pique con Ibrahimovic

Roger Espinoza es uno de los jugadores hondureños que brilló sin tener una carrera en el país y defendió la camisa de la Selección de Honduras con mucho orgullo. Tras su retirada de la H, el volante confiesa la razón que lo llevó a dar un paso al costado y la decisión de no regresar a las convocatorias a pesar de sus llamados.

Espinoza no escondió nada en una charla con Carlo Costly y aprovechó a contar varias anécdotas de su carrera, donde destacan la que pasó con Zlatan Ibrahimovic y las risas con Wilmer Crisanto. DE VERDADERA RAZÓN DE SU LLEGADA A LA H “Lo que la gente no sabe es que yo no fue convocado, yo fui invitado a un microciclo, ahí solo habían los de la MLS y los de la Lig Nacional, otros de Costa Rica, los de Europa no estaban. Este era una preparación para la UNCAF y a la selección no le fue muy bien en ese torneo en Honduras”. “Recuerdo que Rueda me dijo: Te vamos a llevar a Honduras para verte un poco más, ya en los últimos partidos ya habíamos quedado eliminados, jugué cinco minutos contra Belice, luego con el Salvador. Ya después venían los primeros partidos de la eliminatoria y el profesor no sabía a quienes llevar. Recuerdo que ese partido jugué bien, anoté gol y me llevaron a Colombia para la segunda vuelta de la eliminatoria”.

LO CORRIÓ PINTO DE LA SELECCIÓN “Yo jugué en la selección con vos hasta que nos corrió Pinto. El último partido que jugué con él fue contra Costa Rica, ya en Australia me había retirado”. COITO LO INTENTÓ CONVENCER DE REGRESAR “Él me llamó, en las conversaciones muy bien, solo que ya estaba en una etapa diferente, los viajes de Europa a Honduras te quitan un año de fútbol, es muy largo. Yo estaba en Kansas City” POR QUÉ USÓ LA CAMISA 13 EN EL MUNDIAL “Un jugador no fue y era el único número vacante que había y ese usé. Yo no sabía, pero después me enteré que en Honduras no le cae bien a un parte de la población por lo que significa. Con mucho orgullo jugué y cómo que me dio fuerza ese número”.

“Yo jugué los dos primeros partidos del mundial de titular (Chile y España) con 22 años de edad. A mí no me dio tiempo de ponerme nervioso, yo sabía las cosas que debía hacer y ahí me quedaba en eso”. SUÁREZ O RUEDA “Me sentía mejor con Suárez, yo me sentía con más experiencia, más cómodo con los jugadores, mientras que con Rueda estaba conociendo los futbolistas, no las captaba bien y estaba empezando con mi carrera”.

LA OVACIÓN DE LOS OLÍMPICOS “Fue una camada de Sub-23 buenos, el día anterior ya estábamos a lo que íbamos y lo que le dijo Marcelo: “Vamos no podes parar a Messi y me vas a parar a mí. Fue un partido muy apretado y había mucho interés”. “Yo anoté el gol empezando el segundo tiempo y nos pusimos 2-1, Neymar comenzó a hacer de las suyas y le pitaron penal, hoy con VAR no se lo hubieran pitado. Luego Brasil metió jugadores de cambio y se nos complicó”. LA ANÉCDOTA DE LOS OLÍMPICOS “Después que terminó el partido los jugadores de Brasil fueron al camerino de nosotros a intercambiar camisas y Neymar empezaba e su carrera. Al final fue un torneo bien hecho”. SU PASO POR EL WIGAN “Ni tres meses estuve y quedamos campeones, fue mi suerte. Me metieron al primer partido de la FA Cup, luego nos pusimos más serio porque llegó el duelo a ofrecer un poco de amor”. “Le ganamos al City del Kun Aguero, Tevez, Nasri. Fue un partido importante, una final y nos tocó ganarlo al último minuto. Es algo que uno puede decir para el resto de su vida”. ACEPTARÍA CONVOCATORIA DE DIEGO VÁZQUEZ “No aceptaría, lo tiempos de cada jugador pasan, sé que la selección está necesitada a los jugadores hay que tratarlos bien, un buen hotel, comida, que el técnico pelea por los jugadores y los directivos deben entender. Los directivos no saben lo que el jugador necesita y sin faltar al respecto, lo están haciendo bien, pero se le debe exigir”. “No rendiría por el tema de viajes, me estaría mintiendo y a la gente. Hay jugadores que deben prepararse mejor y le estaría quitando el cupo a uno”. DESTACA A DIEGO VÁZQUEZ ”Diego se merece estar en la Selección, es argentino, pero hizo carrera en Honduras, sabe del fútbol hondureño, jugadores, no es querido, pero nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Yo no lo conozco y ojalá que le vaya bien”. BRONCA CON IBRAHIMOVIC