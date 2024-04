Roger Rojas lo revela: sus nuevos retos tras su retiro, se rinde ante Olimpia y, ¿trabajaría junto a Diego Vázquez en el Motagua?

¿Cuál es la actualidad de Roger Rojas?

Estoy estudiando, estoy sacando la Licencia D en la Federación de Costa Rica y también estoy sacando en la Conmebol un Diplomado de Gestión Deportiva que dura cuatro meses. Además, me he enfocado en leer mucho, me he puesto una meta de leer un libro por mes, mantener la mente ocupada, porque después de la operación me ha tocado estar en casa, el tiempo pasa muy rápido, hay que aprovecharlo en cosas positivas, a eso me he dedicado en estos últimos meses.

¿Cuál es el plan, ser DT de fútbol o Director Deportivo?

Me apasionan ambas, pero me veo en la dirección deportiva, me gusta mucho. En las clases que he llevado ahorita en Gestión Deportiva me ha gustado mucho el liderazgo, la gestión, la estructura, la organización, creo que le voy a poner mi mayor empeño, pero en esto de sacar las licencias cumplo con un requisito, porque, al entender cómo piensa un entrenador, más que tengo la experiencia que jugué fútbol, es una buena combinación para trabajar en la parte administrativa de un equipo o federación.

Adquirió aprendizaje con Diego Vázquez en Puntarenas

El año pasado tuve una gran oportunidad con el profesor Geiner (Segura). Primero el me dio la oportunidad de estar en el cuerpo técnico, aprendí muchísimo. Luego llegó Diego Vázquez, que con mi familia se comportó a la altura, no solo conmigo. Es un tipo muy amable, educado, le tengo aprecio a Diego. Aparte lo miré como amigos y hermanos con el poco tiempo en Puntarenas, pero uno no necesita conocer a la persona. En esa parte me apoyaron, me involucraron mucho más en el equipo, muchas tareas y me dieron un rol que me gustó, por eso tengo agradecimiento con ellos dos, me dieron mucha enseñanza.

¿Pensó que las cosas no se darían bien por el pasado de Diego en Motagua y el suyo en Olimpia?

Fue muy curioso, porque cuando anuncian a Diego, pensé ¿qué va a pasar conmigo? ¿no sé si Diego va a querer estar conmigo? Yo jugué en Olimpia, él dirigió a Motagua, no sé, le dije que cualquier cosa estaba a la orden, que trabajé con el técnico anterior, cualquier información o algo estaba a la orden. Yo le hice la pregunta, ¿Diego, vas a querer que yo siga? Me dijo: “Claro, RoRo, el hecho de que vos hayas jugado en Olimpia no tiene nada que ver. De hecho, me vas a servir de mucha ayuda, vos jugaste en Costa Rica, estás trabajando en este equipo, quitate esa idea que tenés, tranquilo, Pato y yo te vamos a ayudar”. Yo no tengo ninguna queja de ellos, al contrario, tengo mucho agradecimiento.

Diego está en Motagua, ¿usted tomaría la llamada de “La Barbie” para trabajar junto a él tras lo sucedido en el Puntarenas?

Yo también me la he hecho. Diego conoce mi trabajo, mi forma de ser, el tipo de persona que yo soy, sabe lo que le puedo ofrecer al cuerpo técnico y en este caso también a un equipo, es difícil poder decirte, pero uno en estas cosas debe ser profesional y no quiero comprometerme con esta pregunta que me haces, es delicada. Pero más allá del morbo de los equipos, si Diego en algún momento se le da por contactarme, obviamente no le puedo decir que no al trabajo y si él ha confiado en mí puede ser que sí podríamos trabajar con él.

¿Cómo analiza la participación de los legionarios en Costa Rica?

Vamos a hablar de Alejandro Reyes. Me parece que él al principio con “Paco” Palencia, por el entorno que tenía el DT, las cosas no le están saliendo, pero empezó de menos a más. Hoy por hoy es un jugador titular del profe Medford. Creo que está haciendo una buena temporada, llegó a un país nuevo, equipo nuevo, liga distinta, similar a la de Honduras, pero cada país tiene su grado de dificultad. Creo que Alejandro Reyes no tiene prensa, eso es complicado, a veces los entrenadores tienen que prestarle atención a todos y no porque hay jugadores que la tienen y otros no, eso está mal, se ha hablado mal de los jugadores, la prensa tiene un grado de culpa, a veces culpamos a los jugadores cuando andan mal, pero la prensa tiene que ponerle atención a los legionarios. Alejandro Reyes ha pagado caro eso.