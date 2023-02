Romell Quioto sale en defensa del “Chelito Martínez” y manda a callar a sus críticos: “No escuches a este tipo de gente”

“Sí yo lo critiqué. Hay mejores. ¿Es mejor que el Patón Mejía ? ¿Es mejor que Jorge Álvarez ? ¿Es mejor que Carlos Pineda? No venga a exagerar acá hombre. Sea serio. No exagere”, comentó.

El comunicador aseguró hace unos días que pese a que Martínez merece ir convocado a la selección de Honduras , no está por encima de otros jugadores y dio ejemplos.

El “Romántico” confesó que no lo hace por “quedar bien contigo “Chelito”, ni con nadie” , además, le mandó un consejo a Francisco para las futuras críticas que reciba.

“Ponce, te diré algo. No puedo criticar a alguien que tiene un sueño, así como un día lo tuve y lo sigo teniendo, porque aún, me quedan muchas metas por cumplir. Chelito es alguien que en realidad sólo desea darle una vida mejor a su familia, en un país con carencia de oportunidades que te permitan salir adelante”, comenzó escribiendo Romell Samir.

“Esto no lo hago por quedar bien contigo Chelito, ni con nadie, no tengo ninguna necesidad. En su momento fui muy criticado, por todo y por nada, por miles de personas, así que mi consejo para ti es que no escuches a este tipo de gente. Bendiciones”, finalizó.