Romell Quioto: “Si Honduras no clasifica al Mundial del 2026, me retiro del fútbol; necesitamos una idea de juego”

Respecto al nuevo entrenador que tendrá la H, Quioto fue tajante en su declaración: “Si es extranjero o local, eso no es lo primordial. Tiene que ser un técnico que traiga una idea de juego para la Selección, no es por tirarle a otros técnicos, pero la Selección de Honduras necesita una idea de juego”.

“Para ser sincero, si no entramos al Mundial me voy a retirar porque prácticamente está en nuestras manos”, dijo el Romántico en el podcast de Los Hijos de Morazán .

Durante el programa, Quioto también se refirió a otros temas. Por ejemplo, respondió a Panamá como la selección más difícil de Centroamérica, al Estadio Azteca como el más complicado de Concacaf, y al Olímpico de San Pedro Sula como el más “bravo” de la región.

”Siempre he soñado con jugar en Europa. No tengo un equipo en específico, pero me gustaría jugar en la Liga de España de acuerdo a mi fútbol. A veces para salir a Europa se necesita tener un buen representante, no estoy diciendo que el mío sea malo, pero que se ponga las pilas (risas)”, cerró de manera jocosa el capitán de Honduras.