$!Romell Quioto sobre su futuro en el extranjero: “No me gusta sentirme con esa presión que debo irme para Europa”

Romell Quioto es uno de los futbolistas hondureños que mejor desempeño tuvo en la MLS en el 2021 con el Montreal Impact y ahora quiere dar un paso más allá con la institución. El atacante suma seis años de militar en la Major League Soccer y su sueño siempre ha sido llegar al fútbol europeo, anhelo que se propone para el futuro. “Sí, siempre la gente me lo dice, pero no me gusta sentirme con esa presión que debo irme para Europa, las cosa van a llegar. Yo me alegro mucho por Elis, es un persona que le tengo mucho aprecio”. Pese a estar claro que en este 2022 no tiene contrato con el club, pero no descarta más adelante poder recalar a Europa. “Ojalá me pueda ver en Europa, no podría decir dónde, eso ya no depende de mí”. Y el propio jugador confiesa: “Son seis años y a veces uno quisiera respirar otros aires, cuando llegue la oportunidad la vamos a analizar”.

Romell Quioto también se refirió al gran apoyo que tuvo de exjugador y entrenador Thierry Henry, quien lo dirigió en el Montreal Impact. “Henry es un técnico que siempre le voy a estar agradecido con él, yo venía de una situación difícil, él me llamó y me dio la posibilidad, siempre me motivaba”. El “Romántico” revela que dentro del apoyo que tuvo de parte de Henry fue clave. “Siempre me mostraba vídeos de él cuando estaba en Arsenal, Barcelona, luego después de las prácticas me queda a definir”. Además, Quioto comenta que le había hecho una promesa. “Al principio me dijo que si seguía así en el cualquier momento me podía ir para Europa, pero con el tema de la pandemia todo se complicó, pero el día de mañana si tengo contacto con él, se me de la oportunidad de ir”. SOBRE LA DURA SITUACIÓN DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS