Escándalo en Serbia: hinchas atentan contra el técnico del Partizán, equipo del hondureño Kervin Arriaga

Pero la bronca se desató en los camerinos del Partizán de Belgrado, en donde los ultras rompieron varios cristales, lo que provocó que los vidrios rotos cayeran sobre el estratega y le causaron heridas notables al técnico, que no llegaron a más gracias a la pronta intervención de la policía.

“Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine”, dijo Stanojević en conferencia de prensa.