Valerio Marinacci, de origen hondureño, inicia pretemporada con el primer equipo de la Lazio de Sarri

El futbolista italiano recién manifestó que desea jugar la Copa del Mundo con Honduras, pues cuenta con la edad óptima para ser convocado. El certamen se disputará a mediados de mayo.

“El caso de Marinacci es diferente; al momento de que se clasificó la Sub-23 para la olimpiada pasada surgió el nombre de Valerio. Se le contactó y su aspiración era venir a la Sub-23, verdad, cuando se contactó era para venir al proceso de la Sub-20 y hasta se contrató a un traductor ya que no habla ni una palabra de español ni inglés. Se le enviaron mensajes para ver la manera de qué podíamos hacer... y él no mostró gran interés, se le pidió un video sobre sus habilidades y dijo que no tenía, que no grababan los videos en la primevera de la Lazio, cosa que a mí me pareció raro. Dijo que no había y cuando yo hablé con su agente en inglés, le dije de traerlo a la Sub-20 si sus condiciones lo daban, podía ser observado, pero ya no mostró interés que no era la Sub-23”, dijo Daniel Uberti, director de selecciones menores, respecto al caso del lateral de la Lazio.