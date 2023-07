Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, habla del fichaje de Michaell Chirinos y confiesa lo que investigaron del hondureño

“Hicimos esas peticiones. Lo que pasa es que nosotros no hemos salido a la ligera a tomar decisiones, hemos tratado de pensar las cosas lo mejor posible para tratar de tomar buenas decisiones. No sabemos qué va a pasar si cuando vengan uno o dos muchachos más a la institución. Pero esperamos, hemos tratado de tener calma para no equivocarnos”, explicó.

“Por supuesto que tengo conocimiento de Michaell Chirinos, obviamente me alegraría mucho que él pueda venir a incorporarse a nuestra plantilla, pero de ahí en más, yo no le puedo decir nada. Quienes están haciendo las labores de contacto, las labores de negociación son las personas de la Comisión Técnica, y si quieren algunos detalles en cuanto a eso tendrán que referirse con ellos”, indicó el estratega del Saprissa .

“Sí, obviamente que lo conozco, obviamente que seguimos el fútbol hondureño. Primeramente, lo que hemos averiguado de él es que es una excelente persona”, destacó el técnico del Saprissa.

“Bueno, hasta la fecha no he conocido un jugador en mi época de jugador y después de entonces, un solo hondureño que no haya sido una buena persona. Tienen un gran don de gente y de eso me he asegurado. Igual hemos hablado con contactos, con referencias, exjugadores, etc. allá en Honduras y tenemos muy buenas”, aseveró.