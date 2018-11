Ángel Tejeda: "Creo que todos los equipos temen el contragolpe que tenemos"

El delantero Ángel Tejeda sigue disfrutando de la clasificación a semifinales que consiguió Real España ante Marathón el sábado anterior. Los aurinegros ganaron 4-3. Tejeda regresó tras cinco partidos de suspensión.

Leer más: Real España llega con números negativos ante Olimpia en semifinales

"Estaba esperando esos momentos y agradecidos con Dios. Tuve la paciencia y tranquilidad para esperar. Llegué con mucha gana. Lo primero es darle gracias a mis compañeros por esfuerzo, eso fue importante".

Confiesa que el juego lo tomó como un reto: "Creo que lo tomé de esa manera, como una revancha, la verdad que el destino lo tiene preparado. No me esperaba llegar a ese partido y jugar en el Yankel. Cuando me di cuenta, me sentí contento".

Tejeda se refirió al ataque que han formado con Darixon Vuelto e Iván "Chino" López: "Estamos los tres ganas de darle frutos al equipo. Darixon e Iván son grandes jugadores que aportan mucho al equipo. Estando arriba los tres, creo que todos los equipos temen al contragolpe que tenemos. Hay que trabajar en los entrenos para llevarlos a los partidos".

Sobre las semifinales que comienzan el próximo sábado a las 7:00pm: "Creo que vamos motivados, con ganas de llegar al título otra vez. Sabemos que Olimpia es un gran equipo que trabaja bien y lo que tenemos que hacer es aprovechar la localía y enfrentar el partido con más que ganas de lo que hicimos ante Marathón", manifestó.

Pidió el apoyo de la afición:"Vamos a necesitar mucho de la gente, ganar aquí será importantísimo para llegar a Tegucigalpa y hacer un juego inteligente".

Al Olimpia lo calificó de la siguiente manera: "Son fuertes. Va a depender de nosotros como enfrentemos el partido si vamos con todo o tímidos, si damos todo saldremos ganadores".

DESPEDIDA

Martín García ha dicho que se va de Real España y le preguntamos a Tejeda, ¿Cómo quieren despedirlo?, "Siendo campeones. En lo primero que pensamos es el final del año, que queremos estar felices todos. Que él se vaya campeón es importante para nosotros"

¿Le han pedido que se quede?, "Él sabe que lo apoyamos en todo. Si ellos han tomado esa decisión debemos respetarla, pero en el grupo estamos a muerte con ellos".