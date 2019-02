El argentino Martín Bonjour debutaría con Olimpia ante el Platense

El técnico del Olimpia, Manuel Keosseián lleva poco a poco a los extranjeros y luego darle oportunidad a dos de ellos, ahora le toca el turno a Martín Bonjour, el defensor argentino que viene a reforzar la zaga blanca.

Bonjour ya estuvo en la nomina del partido ante el Marathón, pero se quedó en el banco y no sumó minutos, pero ahora ante el Platense jugaría de titular haciendo dupla con Jonathan Paz.

"Son cosas que el profesor decide, ahorita me está poniendo con él en este partido porque Güity está expulsado y nosotros entrenamos bien, nos tenemos buena confianza para jugar de la mejor manera", comentó Jonathan Paz.

El defensor de Olimpia confirmó además que durante toda la semana han hecho dupla para estar listos para el duelo ante los escualos. "Toda la semana entrenamos juntos para que nos vayamos entendiendo. Es un buen jugador y esperamos que nos aporte la experiencia que tiene".

De parte del cuerpo técnico de los albos ratificaron que el defensor argentino está en plenitud de condiciones para jugar en la Liga Nacional.

"Martín está apto para jugar y para ser tenido en cuenta por el profesor, ha trabajado muy bien y no hay mayor novedad", explicó Alejandro Martínez.

Pero el preparador físico no quiso confirmar la titularidad del mismo. "La integración del equipo es de el profesor y él es que da la once titulares. Yo solo me limito a decir que está apto para jugar", finalizó.