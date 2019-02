Robert Lima: "No estoy presionado, estoy tranquilo"

El Juticalpa sigue sin poder sumar de a tres en lo que va del torneo Clausura 2019 y en palabras del entrenador Robert Lima "no estoy presionado" ante la ausencia de rendimiento óptimo de una plantilla que se espera mucho.

Ver más: Tabla de posiciones de La Liga Nacional



Tras el empate 1-1 ante el Vida el timonel uruguayo salió al paso en donde resaltó el punto rescatado del encuentro.



"Falta todavía, es el quinto partido, precisamos seguir trabajando y bueno, lo más importante era sacar el punto acá. Lastimosamente por lo que pasó después, el saldo de las tribunas que no puede ocurrir", dijo.



Y agregó: "Hoy generamos poco, abusamos mucho del pelotazo. No estoy presionado, presión es otra cosa. Estoy tranquilo. Más allá del equipazo son once jugadores nuevos que vinieron y se tienen que acoplar".



Ante ello dejó en claro que sabía que el partido "iba a ser complicado, sabíamos que en La Ceiba los partidos resultan difíciles".



Fuera de ello también guardó espacio para comentar lo sucedido con el réferi asistente Gerson Matute.



"Un árbitro, que sufra por parte de un aficionado, daña el espectáculo. La gente que viene por una persona o dos que hicieron eso, lastimosamente se pierde", cerró.