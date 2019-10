Júnior Lacayo pide "no confiarse" ante Comunicaciones, pero piensa en Motagua

Júnior Lacayo está siendo un jugador clave para Pedro Troglio en Olimpia y espera ser de la partida en el duelo de Liga de Concacaf ante Comunicaciones y el clásico contra Motagua.

Pese a tener un resultado a favor, Lacayo no cree que deben confiarse frente a los 'Cremas': "No podemos llegar allá (Guatemala) y estar confiados por el resultado. Estamos mentalizados en hacer un buen partido para volver con el triunfo", lanza confiando en sus posibilidades.

El atacante albo es duda por una molestia muscular que trae desde el juego con Real España: "Todavía no he estado al cien, pero he venido trabajando, fortaleciendo... Espero poder estar, pero el profesor va decidir quién mejor esté".

Lacayo tiene su propia opinión sobre el rival que enfrentarán ante del esperado derbi capitalino: "Es un equipo que juega bien, tiene un mediocampo que mueve bien la pelota, pero aquí se fundieron en el primer tiempo; allá estarán con su clima, su afición", recordó.

La ventaja de 2-0 no debe ser algo que les permita relajarse y afirma que "tenemos que seguir atacando, no defender un resultado, sino que anotar un gol más o poder traernos un triunfo".

Además considera que para salir con un buen resultado de territorio chapín "la clave será estar bien, hemos hecho buenos partidos. Estamos trabajando a 'full' para sacar el resultado".

IMPOSIBLE NO PENSAR EN EL CLÁSICO

De cara al partido ante Motagua, Júnior Lacayo es de la idea que para enfrentar un clásico deben estar mentalmente bien: "Donde se juegue serán 11 contra 11. Yo creo que hemos entendido que contra Motagua hay que jugarlo a todas".

Advierte que "los clásicos se ganan" y sobre la decisión de dónde se debe jugar este enfrentamiento prefiere desmarcarse y dejarle la determinación a otros

"Le toca a Motagua decidir, ellos son locales. A nosotros nos toca llegar y estar bien. Hay que empezar a ganarles para pelear lo que se viene", remató.