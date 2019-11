Juan Ramón Mejía valora su llamado a la Selección: "El fútbol no es de edad es de momento"

"Nunca es tarde", es una de las frases que resaltó Juan Ramón Mejía, delantero de 31 años y goleador de Real de Minas quien con sus 17 tantos es el máximo cañonero del Apertura de la Liga Nacional.

Mejía habló con Diarios Diez para compartir su emoción por el llamado a la Selección de Honduras en estos partidos ante Martinica el 14 de noviembre y contra Trinidad y Tobago el 17 en el estadio Olímpico a las 7:00 de la noche.

Y es que Juan Ramón se ha ganado a pulso un llamado a la bicolor convirtiéndose en la figura del certamen y liderando la tabla de goleo.

¿Esperabas este llamado a la Selección?

Lo estaba considerando por las palabras que el profesor Coito expresó que estaba en la mira para ser convocado y por el momento que vivo en Real de Minas, lo importante es que se da en este momento.

¿Dónde estaba cuando recibió la no noticia?

Estaba saliendo de la reunión con la asociación de futbolistas con la directiva de Real de Minas.







¿Qué sensaciones le deja este llamado?

Una alegría porque se nota que estoy trabajando bien y están pendientes de un equipo como Real de Minas, gracias a ellos es que mi nombre ha salido a la luz y también a mis compañeros que esto es trabajo de ellos.

¿Qué te dijeron tus compañeros por el llamado?

Ellos se mostraron contentos porque saben que no solo es logro mio, también es de ellos, el que convoquen a alguien del equipo es por que estamos haciendo las cosas bien.

¿Ha tenido alguna comunicación con Fabián Coito?

La verdad que no, no he tenido la oportunidad de hablar con él.

¿Cuál será tu reacción a ver a Fabián Coito?

Agradecerle por el llamado y pues el es el que toma las decisiones y a ponerme a trabajar que es lo primero.

¿Te habías sorprendido que siendo el goleador de la Liga no eras considerado?

No, estaba pendiente de eso porque hay otros compañeros que están mejor que mí, además están en otras ligas más importantes, no es lo mismo estar en Hondura que en Europa.



Juan Ramón Mejía celebra uno de sus goles con sus compañeros.

¿Crees que sumaras minutos en estos partidos con la Selección?

Ojalá que sí, vamos a trabajar y el profesor decidirá..

¿Cómo analizas la convocatoria en general?

Muy bien y admirable que otros compañeros del Vida que estén en la convocatoria, quiere decir que los equipos pequeños también están haciendo un buen trabajo.

¿Cree que le llega tarde esta convocatoria?

Nunca es tarde, el tiempo de Dios es perfecto y el fútbol no es de edad es de momento y hay que disfrutarlo.

¿Ta abalan los 17 goles para ser el titular de la Selección ?

No, de ninguna forma, uno sabe que es un privilegio compartir con jugadores de alto nivel, vamos con la mentalidad de aprender de ellos y del profesor.

¿Tuviste que marcar 17 goles para convencer a Fabián Coito?

No es que tuve que marcar 17 goles para convencer a nadie, no trabajo pensando en que voy a convencer a este o al otro, trabajo día a día para hacer mejor las cosas, esto viene más por añadidura.

Mensaje

Agradecerle a la gente que valora mi trabajo y que Juan Ramón Mejía se entregará al máximo.