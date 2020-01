Elison Rivas revela que salió del Real España por "peleas" con Ramiro Martínez

Elison Rivas tiene contrato hasta 2023 con Real España pero fue cedido a préstamo a Platense para que sumara minutos en el torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida.

"Agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad, un nuevo reto que hay que asumir con la mayor responsabilidad para salir adelante", dice Elison sobre esta escaparate que le presenta el Tiburón para relanzar su prometedora carrera.

Llegar al selacio no lo ve como un retroceso, al contrario, "lo tomó de la mejor manera, Platense también es un equipo muy bueno que me va a ayudar a seguir adelante y levantar mi nivel que es lo que necesito ahora".

Siente gratitud como Guillermo Bernárdez, DT platensista, y su junta directiva por abrirle las puertas: "Agradecido con el entrenador, mis compañeros, que siempre me han dado el apoyo y me han dicho que me sienta en casa".

¿Por qué Puerto Cortés en lugar de Tocoa? "Porque aquí tengo más amigos, conocidos y familia, preferí más a Platense por el tipo de 'estatus' que tiene el equipo y me iba a ayudar a subir el nivel", apuntó.

MOTIVOS DE SU SALIDA DE REAL ESPAÑA

"Inconvenientes con el entrenador, pero no hay de qué hablar, si no me quiso en el equipo hay otros que me van a dar la oportunidad", expresó Elison Rivas sin pelos en la lengua cuando se le consultó qué había sucedido en la Máquina.

Al solicitarle qué ahondara sobre este tema, indicó que hubo "peleas, mucho renegaba de mí, yo miraba que no me quería en el plantel pero no le ponía mente y seguía trabajando", explicó.

No mencionó cuáles peleas pero sí valoró que "ahorita que terminó el torneo se dio la oportunidad, dijo que no me quería en su plantel y yo tranquilo, lo tomé de la mejor manera y me vine a buscar otro equipo", lanzó.

No comprende qué pasó con Ramiro Martínez desde el primer momento, pero cree que "tal vez no le gustaba la forma en que trabajaba, quizás él me decía otra cosa y yo intentaba dar lo que puedo; tengo un juego y él, quizás, quería otro y yo no lo hacía como quería y empezaron los inconvenientes", lamentó.

EL PREOLÍMPICO DE GUADALAJARA, LA RAZÓN QUE LO MOVIÓ AL PUERTO

'Umtiti', como le llaman desde las reservas especiales auriengras, asegura que quiere sumar minutos y en el Puerto cree que lo hará pensando en la Sub-23 que en marzo buscará las Olimpiadas de Tokio 2020.

"Aquí vengo a levantar mi nivel y poder volver al equipo (Real España en un futuro) , llegar pero no a estar en la banca y seguir siendo titular", cuenta Rivas.

"Los entrenadores tienen sus expectativas con los jugadores, yo respeto el trabajo de mis compañeros... Pero estoy trabajando porque ya viene el Preolímpico y no quisiera perdérmelos por estar parado".

Siente que en este campeonato su nuevo club está "para grandes cosas, aquí en Platense se nota que hay un ambiente familiar y me siento agradecido por Dios por la oportunidad que me ha abierto en este equipo".